廣州創1951年來最冷冬至　山東威海積雪74公分破關內城鎮歷史紀錄

號稱「史上最冷的冬至」席捲內地，多地在冬至當天低溫都突破多年紀錄，杭州的西湖、錢塘江罕見出現結凍景象，廣州也創下1951年以來最冷冬至紀錄。山東威海則在連下三天大雪後，積雪達74公分，破了歷史紀錄。



12月22日是冬至，中央氣象台持續發布低溫黃色預警，預期多地都將比往年同期偏低5度以上，這個冬至在不少地方都埋下了超冷的印記。

據《浙江日報》旗下官微報道，超低溫的天氣把錢塘江都凍住了，杭州22日最低温零下5.4度，是歷史上最冷的冬至日，也引起部分攝影愛好者在錢塘江拍攝到非常美麗且罕見的畫面。浙江省氣象台也持續發布低溫預報，指出受冷高壓和晴空輻射降溫的影響，26日之前早晨氣溫持續偏低，26日氣溫會開始緩慢回升，最高溫會回升至12度以上。

大陸多地的冬至都突破多年紀錄，錢塘江也罕見出現結凍景象。（微博@浙江日報）

除了錢塘江以外，西湖也已經結冰，江蘇蘇州的太湖同樣也傳出湖邊結冰，南京則創下1992年以来最冷冬至日，冷到負11.5度。

廣州氣象台22日指出，廣州國家站錄得最低氣溫3.3度，創下1951年以來的最冷冬至紀錄。22日早晨廣東多個市縣創近四十年來最冷天氣，也是本次寒流過程的最低氣溫。至於鄰近台灣的福州，也出現了南方少見的霧凇景觀。

此外，北方黃河多處河段則已結凍斷流，膠州灣出現封凍，山東威海連下三天大雪，積雪達74公分，大幅刷新中國關內城鎮國家站的雪深紀錄。（原紀錄1961年2月16日 浙江天台62公分）

中央氣象台22日晚間18時繼續發布低溫黃色預警，預計22日20時至25日8時，內蒙古河套地區、陝西北部、華北西部和中南部、東北地區南部、黃淮及其以南大部地區日最低氣溫或平均氣溫較歷史同期偏低5度以上，呼籲民眾儘量減少戶外活動。