衛健委：呼吸道疾病診療量呈波動下降趨勢　較高峰期跌3成

國家衛生健康委24日（周日）召開新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治有關情況。國家衛健委表示，近日全國醫療機構門、急診呼吸道疾病診療量總體繼續呈波動下降趨勢。數據顯示，12月22日，全國二級以上醫療機構門、急診呼吸道疾病總診療量較上周同期下降8.2%，較高峰期下降30.02%。



中國疾控中心傳染病管理處呼吸道傳染病室主任彭質斌則表示，當前急性呼吸道疾病呈現以流感病毒為主，其他多種病原體共同流行的態勢。其中，流感活動現在處於高位，但是開始呈下降趨勢。肺炎支原體、腺病毒、呼吸道合胞病毒這些其他病原體呈現波動變化，新冠病毒活動處於今年以來的最低水平。

彭質斌稱，專家研判認為，在未來一周，急性呼吸道疾病可能還是繼續下降的趨勢，病原體也是以流感病毒為主。

針對有專家稱不倡導公眾長期佩戴口罩的說法，彭質斌回應稱，近期內地已出台預防呼吸道傳染病公眾佩戴口罩指引，指引中也聚焦了公眾的生活、工作、學習等密切相關的常見情形和場景，而且區分了疫情高發和常態化等不同的時期，針對重點機構、重點人群、重點場所等，分別提出了應佩戴口罩、建議佩戴口罩、建議不佩戴口罩等相應的分類建議，也更加科學精準地指導了公眾佩戴口罩，在保證防控效果的基礎上，儘量減少了對公眾生產生活的影響。

鍾南山表示，並不主張長期佩戴口罩。（深圳衛視）

據早前報道，中國工程院院士鍾南山表示，呼吸道疾病進入高發期的原因主要有兩方面，一是常規原因，即天氣乾燥驟冷後，鼻黏膜的免疫功能降低，所以病毒容易進入呼吸道。

二是因為長期戴口罩也會使得自身免疫系統無法正常發揮作用，削弱了抵禦疾病的能力。鍾南山說：「除非出現病毒大流行的時期，或者前往人群聚集的地方，否則不是特別主張長期佩戴口罩。」