國家疾控局倡室內及乘坐公共交通戴口罩　有效預防呼吸道傳染病

12月9日，國家疾控局發布關於印發《預防呼吸道傳染病公眾佩戴口罩指引（2023年版）》的通知。

《指引》提到，呼吸道傳染病的常見病原有新冠病毒、流感病毒、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒等，主要通過呼吸道飛沫、吸入帶有病原體的氣溶膠或密切接觸等途徑傳播。科學佩戴口罩是預防呼吸道傳染病的有效措施。



《指引》指出，呼吸道傳染病感染者前往室內公共場所或與他人有少於1米的近距離接觸；出現發燒、咳嗽、流涕、咽痛、肌肉酸痛、乏力等症狀者前往室內公共場所或與他人近距離接觸；前往醫療機構就診、陪診、陪護、探視時，應佩戴口罩。

同時，在呼吸道傳染病高發期間，外來人員進入養老機構、社會福利機構、托幼機構等場所；養老機構、社會福利機構、托幼機構、學校等重點機構的醫護、餐飲、保潔、保安等公共服務人員工作期間，也應佩戴口罩。

《指引》指出，在呼吸道傳染病高發期間，建議在以下場景佩戴口罩，包括乘坐飛機、火車、長途車、輪船、地鐵、巴士等公共交通工具；進入超市、影劇院、客運場站、廂式電梯等環境密閉、人員密集場所；長者、慢性基礎疾病患者、孕婦等前往室內公共場所；與出現呼吸道傳染病症狀者共同學習、生活或工作期間。

至於在體育鍛煉時，或處於露天廣場、公園等室外場所，或3歲及以下嬰幼兒，則建議不佩戴口罩。

《指引》提醒，口罩產品應符合相關國家標準或行業標準。呼吸道傳染病患者或呼吸道傳染病症狀者，建議佩戴N95或KN95等防護口罩（無呼吸閥）或醫用防護口罩，其他人員建議佩戴即棄的醫用口罩或醫用外科口罩。兒童呼吸道傳染病患者或呼吸道傳染病症狀者，建議選用兒童防護口罩，其他兒童建議選用兒童衛生口罩。

《指引》指出，個人可根據自身健康狀況和需求自主選擇是否佩戴口罩，並注意及時更換；心肺功能障礙患者應在醫生指導下佩戴口罩。各地疾控部門應及時動態發布當地呼吸道傳染病疫情形勢，提醒公眾科學佩戴口罩。《指引》將根據呼吸道傳染病防控需要動態優化調整。