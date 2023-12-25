國產首艘大型郵輪「愛達·魔都號」離港首次試營運　豪華內艙曝光

12月24日，國產首艘大型郵輪「愛達‧魔都號」在上海離港，進行首次試營運。全船將模擬真實營運狀態，檢驗郵輪的營運能力，首次試營運在12月25日結束，隨即開始第二次試營運航次。



據央視報導，12月24日，「愛達·魔都號」從上海吳淞口國際郵輪港離港出海，近1300名來自全球各地的船員與體驗乘客一起完成此次試航。全船模擬真實運營狀態，以檢驗郵輪的運營能力。

據悉，「愛達·魔都號」2024年1月1日將執行商業首航，執航上海至東北亞的國際郵輪航線。首航路线為7天6晚「上海-濟州（西歸浦）-長崎-福岡-上海」，標準內艙房售價4929.25元/人，標準海景房價格5579.25元/人（人民幣）。

「愛達·魔都號」豪華內艙設施曝光（點看大圖）：