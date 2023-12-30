董軍接任防長　台學者：重點工作在推動軍事外交　台要密切關注

解放軍前海軍司令員董軍接任國防部長，台灣學者林穎佑周六（30日）對此表示，大陸防長重點工作在軍事外交，這與董軍曾為中俄等軍演指揮官及與美方互動經驗有關。台灣應密切關注大陸疫後對外軍事交流出現突破或發生矛盾之處，以研判未來軍事動向。



林穎佑為淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授，熟悉中共軍事，他接受中央社訪問時表示，大陸因相對封閉，人事變化難以被外界確切掌握，僅能從公開場合的細節及個人經歷推敲；雖然港媒認為董軍並非專長於作戰，但國防部長的工作重點為推動軍事外交，故符合董軍的經歷。

他表示，董軍曾任北海、東海及南海艦隊等要職，且很多人忽略的是，董軍在2015年中俄聯合海上軍演、2020年中國與巴基斯坦海上聯演，都擔任統裁部總導演（指揮官），不但與俄羅斯對話，近年在中美戰區層級對話中，也與美方有互動經驗，這是他出任防長的原因。

對於外界認為大陸防長由有海軍背景者出任，可能是為了劍指台灣，林穎佑指出，防長的最大功用為軍事外交及交流，對台軍事決策仍得由中央軍委會決定，因此軍委會的人事變化是否直接反應對台軍事作為，仍需進一步觀察。

林進一步指，台灣要注意疫後大陸與國外軍事交流對話的過程中，是否出現突破或發生矛盾，這些都是台灣需積極掌握之處，將成為研判未來軍事動向的重要拼圖。

董軍曾在2015年中俄聯合海上軍演等擔任統裁部總導演（指揮官）。（人民網）

周五（29日），全國人大常委會議決定，任命前海軍司令員董軍為新任國防部長，隨後並由國家主席習近平簽署主席令生效。李尚福在本年10月24日被免去國務委員及國防部長職務。在中共中央委員、前海軍司令董軍獲任命為國防部長前，國防部長一職懸缺逾兩個月。

公開資料顯示，62歲的董軍出身山東煙台，1978年考入大連艦艇學院，畢業後加入海軍，往後經歷長期在海軍機關工作為主，曾任東海艦隊副司令員、南部戰區副司令員、海軍副司令員，屬於「文職司令」。

2012年7月，董軍晉升少將軍銜；2013年任東海艦隊副司令員；2014年12月，轉任海軍副參謀長；2017年01月，出任駐粵部隊領導；2017年3月，升任南部戰區副司令員；2018年7月，晉升中將軍銜；2021年8月，升任海軍司令員，同年晉升上將軍銜，董軍擔任海軍司令只有兩年多。