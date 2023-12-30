廣西女實名舉報國企董事長強姦未遂　紀委監委介入

廣西一名女子周五（29日）在網上實名舉報廣西融資擔保集團黨委書記、董事長戴某對其強姦未遂，導致其身心受到巨大傷害。周六（30日），廣西壯族自治區紀委監委工作人員回應指，紀委監委針對該情況正在核實。



舉報者自稱姓蔣，據介紹，今年11月18日淩晨2時多，戴某利用帶她到柳州出差的機會進入她的酒店房間並意圖強姦，然而在其激烈反抗下，未能得逞。不過，事件依然給她的身心造成了巨大傷害。事後，她積極向當地相關部門舉報此事，但至今未得到有效解決。她表示，事發至今，其身心遭受巨大折磨，屢次接近崩潰邊緣，經診斷已患上重度抑鬱症。

據蔣女提供的一份《南寧市青秀公安局鑒定意見通知書》顯示，她的兩件衣服上提取的擦拭物中所包含的DNA，和戴某血樣中包含的38個Y染色體基因座基因型相同。

公開資料顯示，廣西融資擔保集團有限公司是自治區黨委、政府為深入貫徹全國金融工作會議精神，在自治區層面成立並培育的一家資本金實力強、專注開展政策性融資擔保業務的擔保龍頭機構，2020年6月3日經工商注冊登記成立，目前註冊資本42.5億元人民幣。而戴某出生於1971年4月，廣西柳州人，1993年7月參加工作，去年6月起擔任廣擔集團黨委書記、董事長。

對於事件，廣西壯族自治區紀委監委12388舉報熱線工作人員表示，紀委監委已經介入此事，情況正在核實中，具體結果以官方發布為準。南寧市公安局工作人員表示，此事正在調查中。