廈門多名中學教師涉酒後強姦　教育部門：公安已對二人開拘留證明

12月4日晚間，一則「廈門知名中學多名教師在酒後侵犯女實習生」的網帖在內地引發關注。廈門市翔安區教育局5日對外證實，公安部門目前已對廈門外國語學校翔安附屬學校老師彭某與王某2人開出拘留證明，公安部門正在進一步偵辦當中。



內媒「潮新聞」5日報道，指循線聯繫發帖網民，獲悉上月27日4時42分，110接到群眾報案，在湖里區高林中路水晶桔子公寓被強姦，轄區隨後指令金山所、湖里刑大到場處置

據悉，就讀於某校大四趙姓女學生，26日22時許與三名廈門外國語學校翔安附屬學校男教師王某（26歲）、彭某 （25 歲）、洪某某（32歲）一同在酒吧飲酒，直到27日2時許。

王姓教師隨後帶上趙姓女學生到水晶桔子公寓開房，欲與趙姓女學生強行發生性關係被拒絕，王姓教師遂放棄離開。

三名涉事教師服務於廈門外國語學校翔安附屬學校。（微薄）

時至深夜3時許，三名教師再度相約碰面，王姓教師稱趙姓女學生不願與其發生關係，彭王姓教師表示飲酒時女學生與其互動親密，想要前去試探能否與其發生性關係。後3人返回酒店，王某用手機掃碼開門，讓彭某進入房間，自己和洪某某在房間外等候。彭某趁趙姓女學生醉酒無意識與其發生性關係後離開現場。

廈門警方供稱，現嫌疑人均已到案，刑大已立強姦案偵辦，擬對彭某、王某採取刑事拘留強制措施。

「潮新聞」報道稱，經致電廈門市公安局湖里分局金山派出所核實情況，工作人員稱不清楚該情況，如果要採訪請與分局聯繫，唯多次撥打湖里公安分局刑偵大隊重案中隊等電話，均無人接聽。

報道援引廈門市翔安區教育局組宣科工作人員說法，指目前公安部門已對廈門外國語學校翔安附屬學校老師彭某與王某開了拘留證明，目前公安部門正在進一步偵辦當中，但因涉及個人隱私，一切留待公安部門最終處理結果。

公開資料顯示，翔安區實驗學校創辦於2007年，是一所義務教育階段九年一貫制學校。2011年，與廈門外國語學校合作辦學，掛牌「廈門外國語學校翔安附屬學校」。