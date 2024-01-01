首艘國產大郵輪「愛達·魔都號」開啟首航季　票價2千元至萬元不等

據《中新社》報道，內地首艘國產郵輪「愛達·魔都號」於2024年1月1日起以上海為母港開啟首航季，帶領賓客前往日本、韓國等東北亞熱門郵輪旅遊目的地。船票價格從人均兩三千元到一萬多元不等。」

未來「愛達·魔都號」將部署中國至東南亞國家的郵輪航線，為賓客提供長、中、短相結合的多樣化旅行度假選擇，並適時推出海上絲綢之路郵輪航線，成為航行在海上絲綢之路上的國家名片。



「愛達·魔都號」豪華內艙設施曝光（點看大圖）：

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據此前報道，「愛達·魔都號」全長323.6米，總噸位13.55萬噸，擁有2125間豪華客房和套房，滿載可容納5246名賓客。

目前，「愛達·魔都號」2024年的全年航線已經公佈，船票價格從人均二三千到一萬多元（人民幣）不等，郵輪船票的價格根據季節、航線、天數、房型、入住人數和市場需求等因素而改變。

2023年內地「雙11」預售之際，愛達郵輪正式入駐淘寶平台。截止目前，仍有平台在販售「愛達·魔都號」相關產品，例如有一款產品5日4晚，售價2750元每人，登船時間是在2024年2月份。

目前仍有愛達·魔都號的郵輪票，價格在2750元人民幣，為5日4晚行程。（攜程）

餐飲方面，「愛達·魔都號」擁有26間各具特色的餐廳及酒吧，同時有亞洲首個海上精釀啤酒工坊。讓賓客在海上也能享用高端食材及原汁原味的精釀啤酒，更有機會品嚐獨家釀造的「絲路特調」啤酒。

休閒娛樂方面，「愛達·魔都號」攜手開心麻花全年無間斷演出經典喜劇和沈浸式音樂秀；上演《馬可·波羅-絲路情緣》及精彩夢幻的《魔都Magic City》歌舞秀。針對青少年，還打造了亞洲首個AI-STEAM海上探索營，設6大AiS積木課程、2大主題競賽及多項特色活動，在寓教於樂的體驗中，玩轉百變微縮世界。同時還有海上絲路藝術空間，展出敦煌石窟經典壁畫。

「愛達·魔都號」甲板分布。（愛達郵輪）

中國「郵輪遊」消費崛起

根據攜程提供的數據報告顯示，郵輪經濟在2024年重新啟航，已成為業界共識。2024年元旦假期郵輪(遊輪)預訂量較上月同期成長230%，越來越多消費者選擇搭乘郵輪過新年。

另據國際郵輪協會統計，2006年至2019年，中國母港郵輪遊客量年平均成長率高達52%，成為全球第二大郵輪市場。中國旅遊集團有限公司董事呂友清說，從數據可看出中國郵輪旅遊市場需求旺盛，預計自2026年起，中國郵輪旅遊將進入第二個黃金發展期。