獨寵｢南方小土豆｣　哈爾濱政府市民熱心攬客爆火　元旦創收60億

今年以來，山東淄博燒烤爆火、貴州「村BA、村超」興起，內地各省市使出渾身解數大力推廣文旅產業，拉動消費。

隨著冬季到來，東北黑龍江省哈爾濱市用「冰雪旅遊」吸引遊客，僅元旦假期3日就累計接待遊客304.79萬人次，實現旅遊收入59.14億元，達到歷史高峰。其中萬人湧入「冰雪大世界」；南方人體驗北方澡堂搓澡上演「南泥北運」；還有當地好客市民「寵溺南方小土豆」等，各種現象成為社交平台熱門話題。

面對各地遊客對哈爾濱的旅遊熱情，當地旅遊局亦發文表示感謝，「這個冬天，您的傳揚，把很多黑龍江人『整不會了』。」同時提示旅遊從業人員珍惜城市「出圈」機會，保證服務質量，切勿盲目調整價格。



今年冬季，身材嬌小，戴可愛帽子，穿淺色羽絨服，拖行李箱的南方遊客「佔領」冰城哈爾濱，當地人將湧入的南方遊客愛稱為「南方小土豆」。

哈爾濱人將身材嬌小，戴可愛帽子，穿淺色羽絨服，拖行李箱的南方遊客愛稱為「南方小土豆」。（視覺中國）

南方遊客看冰賞雪、體驗搓澡文化

來到哈爾濱，看冰賞雪是「小土豆」們的最愛。然而在「冰雪大世界」12月18日的迎客首日，不到3小時便湧入4萬名遊客，令許多遊客體驗感大打折扣，現場齊喊「退票」。不過事發第二日，景區便發公開信道歉，表示將優化措施。民間亦有市民呼籲，讓外地遊客優先體驗。

除了冰雪，還有南方遊客專門來體驗東北的「搓澡文化」，有遊客排隊搓澡需要等兩到三個小時。有洗浴中心經理介紹，過去每日僅有3、4百的客流，在一個月內人流量翻倍，而且大都來自南方，有許多客人拖著行李直接到店裡，其中許多人是第一次體驗盥洗文化。有網民將東北澡堂淪陷戲稱為「小土豆刮皮」，並調侃是一場「南泥北運」的搬運。

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為了提高遊客體驗感，哈爾濱呼籲市民「以客為先、以客為友」，「讓景讓路」給遊客；有市民響應號召自發組成車隊免費載客、免費當導遊，還特意學用「夾子音」說話。網絡流傳的影片中，一位免費載客的市民稱，「不敢大聲說話，怕嚇到南方姑娘們」。

此外，為迎合遊客食用習慣，飯店將東北美食凍梨切成一塊塊精心擺盤；官方還為遊客安排了「人造月亮」、「熱氣球」等景觀，都讓各地遊客切實感受到哈爾濱官方及民間的熱情。不少遊客將這些影片發到社交平台，引發大量討論進一步推動哈爾濱「出圈」。

1月3日，香港演員李子雄就在社交平台發影片宣傳哈爾濱表示，「對我們南方小土豆來說，哈爾濱不是一般冷，同時也領略了當地的熱情與特色美食。」他還推薦冰雪大世界、雪鄉、中央大街和大教堂等景點，並希望大家到哈爾濱還要體驗一下鄉村生活。

此前，已故賭王何鴻燊二房長女何超瓊被拍到現身哈爾濱知名夜店，陪同的是黑龍江省文旅廳廳長，有網民猜測，何超瓊現身哈爾濱或將開發當地文旅項目。

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哈爾濱提醒賓館酒店勿漲價

面對大量遊客湧入的「潑天富貴」，哈爾濱政府於1月1日、2日連續兩日召開提升賓館酒店服務品質座談會，要求飯店賓館要珍惜機遇，加強產業自律、提升服務意識，做到不過度浮動調整價格等，全力維護遊客的合法權益和哈市的良好形象。

同時哈爾濱還延長公交、地鐵運營時間，在機場新增更衣室，嚴厲打擊旅遊欺詐等問題，保障遊客在當地的旅遊安全。黑龍江省委副書記張安順更親自到各大景區與現場遊客交流，徵詢意見建議。

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哈爾濱的一系列措施，被網民熱評為「哈爾濱好像是一隻開屏的孔雀」「哈爾濱－討好型市格」。

《黑龍江日報》評論表示，哈爾濱爆火的背後是政府和人民的共同努力，「政民齊心，方能百業俱興」。內媒《紅星新聞》評論認為，哈爾濱政府和民間的誠意攬客，在社交平台的爆火折射的也是文旅魅力，「當地人熱情待客的姿態，都是對城市文旅魅力的『加分』。市民的自發行動拉高了冰城的『溫度』，展現的正是這座城市最為人性化的一面。」