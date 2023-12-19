哈爾濱冰雪大世界開園　遊客零下廿度排隊數小時未能玩喊「退票」

第二十五屆哈爾濱冰雪大世界周一（18日）正式開園，然而開園第一日便出現狀況，有遊客不滿排隊時間過長，無法玩到心儀的熱門項目，在現場大喊「退票」。周二（19日），哈爾濱市文旅局工作人員回應指，事發後該局領導第一時間趕赴現場督導，當日已有部分遊客退票，正督促景區細化優化接待安排。



第二十五屆哈爾濱冰雪大世界以「龍騰冰雪，逐夢亞冬」為主題，園區總體規劃面積81萬平方米，為歷屆規模最大，其以25萬立方米的冰和雪打造過千個冰雪景觀，為世界各地遊客打造一座集冰雪藝術、冰雪文化、冰雪演藝、冰雪建築、冰雪活動、冰雪體育於一體的冰雪樂園。

第二十五屆哈爾濱冰雪大世界為歷屆規模最大。（上游新聞）

網傳影片顯示，不少遊客擠在一起大喊「退票」。一名自稱哈爾濱人的遊客表示，當日她和家人去了冰雪大世界，其中門票包含的5個項目需要預約，每半個小時預約一次，但其一家人2小時預約了4次都失敗，後來在現場聽到有人喊「退票」。另有網民表示，園區多個熱門遊玩項目都需要預約後才能玩，自己好不容易預約上，卻沒能安排遊玩，「零下20多度的天氣，一排就是幾個小時」。

據官方介紹，需要預約才能遊玩的項目，包括超級冰滑梯、哈冰秀、雪花摩天輪、滑雪體驗區和冰雪汽車芭蕾秀。現場預約信息顯示，每半個小時摩天輪能預約210個名額，滑梯是400個名額，而園區在上午11時開園，至晚上9時，10個小時的時間裏，5個需要預約的項目中，每個可能只有幾千人能預約上。

網傳影片顯示，一遊玩項目門口有眾多遊客排隊。（影片截圖）

到了周一下午，官方發布暫停售票公告指，當天預約遊玩人數已達4萬人，為保證遊玩質量，暫停銷售當日門票，周二門票則正常銷售，「請大家合理安排遊玩時間，錯峰出遊」。

周二，哈爾濱市文旅局一名辦公室工作人員表示，事發後該局領導第一時間就到冰雪大世界開展現場督導，當日有部分遊客進行了退票。據其了解現場沒有發生安全問題，由於每個項目承載的人數有限，沒能百分之百滿足遊客的遊玩需求，給一些遊客帶來了不好的體驗，該局會督促景區細化優化接待安排。