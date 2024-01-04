北大智庫曝美軍機上月60架次抵近南海　MQ-4C海神無人機成主力

具半官方性質智庫丶北京大學「南海戰略態勢感知計劃平台」（SCSPI）4日貼出美軍偵察機去年12月在南海偵察活動統計數據，指美軍累計出動60架次，其中五分之一為MQ-4C「海神」（Triton）無人機。



「南海戰略態勢感知」微博號4日貼出逐日統計圖表，指美軍出動包括RC-135V「鉚釘」（Rivet Joint）電偵機等6機型偵察機，總共60架次在南海進行「抵近偵察」，並稱較去年11月份的51架次大幅增加。行文特別提到，「MQ-4C日漸成為美國海軍南海偵察的一大主力，12月出動達12架次」。

「南海戰略態勢感知計劃平台」統算2023年12月美軍偵察機在南海偵察活動數據。（微博＠南海戰略態勢感知）

MQ-4C是美國海軍基於「廣域海上監視」項目開展研發，配合P-8「海神式」（Poseidon）海上巡邏機，進行海上實時監視、情報搜索、反潛偵察以及搜救等任務的無人飛行載具。在RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）偵察機的設計基礎上加固機體、機翼結構，增加除冰、防雷擊系統。

試飛中的美國海軍MQ-4C海神無人機。海神無人機系由全球鷹無人機發展而來，專責海洋監控的無人機。（美國海軍）

根據公開資料，MQ-4C可在1.萬7000公尺（5萬5000英尺）的高空飛行30小時以上，並擁有高達330節（380英里/小時；610公里/小時）的時速；搭載的AN/ZPY-3 MFAS多功能X波段電子掃描陣列雷達能在24小時內偵測270萬平方英里（700萬平方公里）的區域，或在一次掃描中偵測2000平方英里（5200平方公里）的區域。

在軍事配置方面，美軍目前在關島配置4架MQ-4C，有分析指出，4機配置得讓美軍形成「一機在空、一機返航、一機待命、一機備用」的接續作戰模式，便於全天候執行區域監控，同時還可利用在日本的其他美軍基地設施輪流部署戰訓。