中國航母戰鬥群核心戰力成形　維護西太平洋和平主力︱專家有話說

自4月5日中國海軍的山東號航母戰鬥群首次從巴士海峽進入西太平洋後，日本防衛省一直在追蹤它的動向，在為期十多天的演習中，山東號航母共起降了620餘架次的飛機，展現了該航母極高的戰備水平；緊接着遼寧艦航母戰鬥群亦通過了宮古海峽，在台灣東部的西太平洋海域進行密集的戰備演習，這樣密集的演訓將快速增強中國海軍航母戰鬥群的整體戰力。



航空母艦是一種以艦載機為主戰武器的大型水面平台，其戰鬥力主要通過艦載機來展現。航母艦載機的製造是門非常複雜的技術，世界上曾經製造過航母艦載機的國家可謂屈指可數，而且都是各國不傳的秘笈，所以中國在發展航母艦載機的過程中真可謂是歷經千辛萬苦。中國現在服役的殲-15戰機（代號：飛鯊）是款30噸級重型艦載型第四代戰鬥機，它以從烏克蘭取得蘇聯艦載機Su-33原型機作為參考，研發定型而成，再由瀋陽飛機工業集團以殲-11B戰鬥機的生產技術為基礎製造，是中國海軍的第一代艦載機。量產初期時曾遭遇許多從未遇到過的問題，加上引擎的推力不足，飛機的載彈量和載油量都無法符合最初設計的要求。

在殲-15的基礎上，陸續發展出了殲-15S雙座型，殲-15T彈射型以及殲-15D電子戰攻擊機，擔任防空壓制的任務（SEAD）。後期生產的機型借鏡了殲-16的技術，採用有源電子掃描陣列雷達（AESA）和玻璃化座艙的航電系統，渦扇-10C大推力引擎（推力可增加約20%），殲-15的航程和載彈量將得到大幅提升，早期服役的殲-15亦將進行性能提升，將使整個殲-15機隊都升級為四代半戰機。

東部戰區環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。圖為殲-15艦載機從海軍「山東艦」起飛升空。（新華社）

根據美軍使用F-35C的經驗，保留F-18在艦載機機隊在戰術運用上仍屬必須。殲-15同樣在未來很長一段時間內仍然會搭配即將服役的殲-35隱形戰機，擔任防空壓制的任務或掛載遠程空對空導彈或重型反艦導彈，執行對空、對海的攻擊任務，扮演「炸彈卡車」的角色，是目前世上僅存的重型航母艦載機。

在福建艦下水的同時，搭配研發的殲-35隱形艦載機再度受到關注。殲-35是繼殲-20「威龍」之後中國第二款隱形戰機，也是繼殲-15之後第二款艦載戰機。殲-35是在FC-31「鶻鷹」雙發戰機基礎上升級改進而成，採用可摺疊機翼設計，翼面增大，將配備AESA雷達，全景駕駛艙顯示器（PCD）等先進的航電設備，推力超過11噸的渦扇-19（WS-19黃山）渦扇發動機，據傳將裝有TVC向量噴嘴，估計最大飛行速度超過1.8馬赫、可進行超音速巡航，作戰半徑超過1,250公里。是對標美軍F-35C的一款具有相當技術優勢的第五代航母艦載機。

殲-35的優勢在於利用隱形性能快速突防，奪取制空權；或率領載彈能力強大的攻擊-11艦載無人機進行縱深打擊；或與殲-15分工合作，實施對空、對海攻擊。美國的F/A-18E/F「超級大黃蜂」及法國的陣風M艦載戰機除了能彈射起飛外，也能滑躍起飛。殲-35掌握這兩種方式應非難事，因此，除了在福建艦服役外，殲-35應也可在遼寧艦、山東艦的滑躍甲板上起飛，與殲-15協同作戰，同時也有利於這兩艘航母未來艦載機的更新換代，強化它們奪取制空權的能力。

殲-35艦載隱形戰機。（作者提供）

相比最大起飛重量32.5噸的殲-15，28噸的殲-35體型顯然是比較小些。除了提高戰機機動靈活性、增加航母艦載機的數量外，殲-35武器掛載能力確實成了它的弱項，好在未來有攻擊-11這類隱形無人攻擊機可以擔任它的「忠誠僚機」。

空警-600艦載預警機由603研究所/XAC所開發，與美國E-2D有非常相似的尺寸和配置（雙渦輪螺旋槳發動機、圓盤雷達、折疊機翼、四尾翼），據說這種外型配置挺適合在氣流極不穩定的航母甲板上起降，是中國第一代艦載預警機。《詹氏防務週刊》報道說空警-600機背上的大型圓盤為主動電子掃瞄陣列雷達（AESA），偵測與追蹤目標能力極強，採用氮化鎵技術的新型雷達能夠在更遠的距離外鎖定F-22與F-35這類隱形戰機，增強了航母戰鬥群的防禦與早期預警能力。據傳將會利用此飛機構型開發類似美國C-2A艦載運輸機的變體，但尚未得到證實。

目前，福建艦、殲-35以及空警-600艦載固定翼預警機都仍在測試當中，將來殲-35服役之後，將與空警-600、殲-15T、殲-15D、攻擊-11等共同打造未來中國海軍航母戰鬥群的核心戰力，成為維護西太平洋和平的一支主要力量。

（本文作者蔡翼，係台灣國際關係學者、東亞統合研究中心執行長；原載《亞洲週刊》，經授權轉載。）

