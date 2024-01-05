內地龍年紀念鈔火爆　開搶｢秒沒｣多銀行頻現Bugs　已炒至千元一套

周三（3日）晚，中國人民銀行2024年賀歲雙色銅合金紀念幣和2024年賀歲紀念鈔，在各大銀行平台啟動預約，惟頁面加載失敗、服務器無響應、驗證碼收不到等問題頻發，令不少網民表示「根本搶不到」。然而，實物還未有拿到，紀念幣鈔就已經在二手交易平台上走俏，一套的價錢被炒至近千元（人民幣，下同），引發廣泛關注。



公開資料顯示，2024年賀歲雙色銅合金紀念幣面額10元，發行數量1.2億枚（含留存歷史貨幣檔案1萬枚），每人預約、兌換限額為20枚；2024年賀歲紀念鈔面額20元，發行數量1億張（含留存歷史貨幣檔案2萬張），每人預約、兌換限額為20張。

按照安排，2024年1月3日晚10時至4日0時為賀歲幣線上預約時段，2024年1月3日晚10時30分至4日0時為賀歲鈔線上預約時段；1月7日至1月8日為預約核實期；1月9日至1月15日預約兌換期。

中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、華夏銀行、浦發銀行、 平安銀行、徽商銀行、長沙銀行、陜西省農村信用社聯合社 (預約承辦銀行)共同承預約兌換工作。

不過，預約開始後，多間銀行出現預約頁面加載失敗、服務器無響應、驗證碼收不到以及「卡頓」等問題，其後在二手交易平台上龍年紀念幣鈔一套（2枚或20張）的價格上漲至千元左右，且不少賣家都表明「取出後郵寄」。

據了解，紀念鈔的價格與發行量密切相關。有業內人士介紹，2000年發行的100元面額的「千禧龍鈔」，發行量為1000萬張，火爆時價格高達每張3000元，即便是現在，售價也在每張1600元左右。10元面額的2008年「奧運鈔」，僅發行600萬張，巔峰時曾漲至每張6000多元，目前的價格約為每張2200元。

浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林表示，紀念幣和紀念鈔各一套的總價被炒至近千元，其中必然有很多人並不是為了「紀念」，而是為了「增值」。但龍年紀念幣、紀念鈔的溢價空間或許不會太大，一是因為近年來郵幣卡交易日趨冷淡，二是由於龍年紀念幣發行量大，假如以目前最高炒至近千元的價格，大概率是買到就開始虧。

盤和林認為，龍年紀念幣被熱搶並不意外，每年發行的紀念幣大都會被搶購，因為它具有稀缺性。如今有了在線預約，線上信息傳播更快、購買更便捷，於是就有了火爆景象，同時也不乏有黃牛想要賭一把，先買後賣、低買高賣。現階段來看，龍年紀念幣具有收藏價值，但近年來郵幣卡收藏交易市場正日趨冷淡，很難保證稀缺性，也很難辨別真偽。所以龍年紀念幣還是以紀念為主，增值收藏為輔。