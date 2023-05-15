央行「520」發行2023吉祥文化金銀紀念幣　愛心形幣寓「我愛你」

「520」在普通話發音中似「我愛你」，因此近年來內地會將5月20日作為情人節慶祝。

據人民銀行官網消息，中國人民銀行定於2023年5月20日發行2023吉祥文化金銀紀念幣一套。該套紀念幣共8枚，其中金質紀念幣4枚，銀質紀念幣4枚，包括圓形、如意形和心形，均為中華人民共和國法定貨幣。



該紀念幣正面均為「吉祥」文字圖形，襯以中國傳統吉祥紋飾，並刊國名、年號。8枚紀念幣分圓形、如意形和愛心形。

愛心形的「比翼雙飛」紀念幣分2種規格，背面均刊有「比翼雙飛」字樣及面額。3克金質背面圖案為雙鶴齊飛裝飾組合圖案；30克銀質紀念幣背面圖案為雙鳥、玫瑰、百合等裝飾組合圖案。

3克心形金質紀念幣含純金3克，面額50元（人民幣，下同），成色99.9%，最大發行量20000枚。30克心形銀質紀念幣含純銀30克，面額10元，成色99.9%，最大發行量50000枚。

5克如意形金質「前程似錦」紀念幣背面圖案為馬、花卉、樹枝、小鳥等裝飾組合圖案；30克如意形銀質紀念幣背面圖案則為孔雀、祥雲裝飾組合圖案。均刊有「前程似錦」字樣及面額。

5克如意形金質紀念幣含純金5克，面額80元，成色99.9%，最大發行量10000枚。30克如意形銀質紀念幣含純銀30克，面額10元，成色99.9%，最大發行量20000枚。

「人壽年豐」圓形紀念幣，分100克銀製、5克金製，在背面均刊有「人壽年豐」字樣及面額。圖案方面，金質幣背面圖案為鹿、靈芝、水紋等裝飾組合圖案；銀質幣背面圖案為鶴、水稻等裝飾組合圖案。

5克圓形金質紀念幣含純金5克，面額80元，成色99.9%，最大發行量5000枚。100克圓形銀質紀念幣含純銀100克，面額30元，成色99.9%，最大發行量10000枚。

「平安喜樂」圓形紀念幣分3克金質和15克銀製，背面均刊有「平安喜樂」字樣及面額。金製幣背面圖案為平安扣、中國結裝飾組合圖案；銀製幣背面圖案為花瓶、牡丹紋、纏枝紋、蝴蝶等裝飾組合圖案。

3克圓形金質幣含純金3克，面額50元，成色99.9%，最大發行量10000枚。15克圓形銀質幣含純銀15克，面額5元，成色99.9%，最大發行量40000枚。

該套金銀紀念幣分別由上海造幣有限公司和深圳國寶造幣有限公司鑄造，中國金幣集團有限公司總經銷。銷售渠道可見中國金幣網或「中國金幣」微信公眾號。