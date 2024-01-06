光大集團原董事長唐雙寧被開除黨籍：大搞「雅腐」、喪失黨性原則

經中共中央批准，中央紀委國家監委對中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長唐雙寧嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



中央紀委國家監委網站6日消息，經查唐雙寧喪失黨性原則，背棄職責使命，貫徹落實黨中央重大決策部署不堅決，弱化黨對國有企業的領導，防範化解金融風險不力，違背黨的組織路線，棄守全面從嚴治黨主體責任，利用職權大肆宣傳個人書法等作品，私自攜帶有嚴重政治問題的書刊入境並閱看，對抗組織審查。

同時，唐雙寧無視中央八項規定精神，如以考察名義變相用公款出國旅遊，違規批准購置樓堂館所、佔用單位住房；違反組織原則，在幹部選拔任用等方面為他人謀取利益；廉潔底線失守，縱容、默許他人利用本人職權謀取私利，違規收受名人字畫、紀念幣等禮品和禮金；貪圖享樂，接受「管家式」服務等。

中國光大集團原黨委書記、董事長唐雙寧領導光大銀行10年，曾帶領該行在中港兩地上市。（中國光大銀行網頁）

網站公告直指，唐雙寧既想當官又想出名，將黨和人民賦予的公權力異化為謀求名利的工具，大搞「雅腐」，利用職務便利，非法佔有公共財物，為他人在貸款審批、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

鑑於唐雙寧嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，監委認應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予唐雙寧開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。