軍隊反腐風暴延燒　李希的「成績單」與新挑戰

雖然早在2018年12月13日召開的政治局會議上，最高層已經對十八大以來的反腐敗做出重大判斷——「反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利、全面從嚴治黨取得重大成果」，但反腐敗並沒有因為取得壓倒性勝利和重大成果而放緩亦或結束，而是在過去五年持續展開，其中尤其以2023年下半年開始的軍隊反腐引人關注。

2023年12月29日，全國人大常委會同時罷免了九名軍方高級將領的全國人大代表資格，包括原空軍司令員丁來杭上將，連續兩任火箭軍司令員周亞寧上將、李玉超上將，中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中中將，中央軍委裝備發展部原副部長張育林中將，南部戰區副司令員兼南部戰區海軍司令員鞠新春中將，火箭軍原參謀長、副司令員李傳廣中將，另外被免去資格的還有中央軍委裝備發展部副部長饒文敏，以及火箭軍裝備部部長呂宏少將。再加上此前被撤職的國防部原部長李尚福以及火箭軍原政委徐忠波，2023年落馬的高級將領至少有11人。

2023年8月15日，李尚福出席莫斯科國際安全會議。（路透社）

全國人大常委發布罷免消息前兩日，十四屆全國政協第12次主席會議撤銷了吳燕生、劉石泉、王長青的全國政協委員資格。吳燕生是中國航天科技集團有限公司董事長、劉石泉是中國兵器工業集團有限公司董事長，王長青是中國航天科工集團有限公司副總經理。據消息透露，這3名軍工巨頭也因捲入火箭軍腐敗案而被查。

早在2023年「八一」建軍節前一天，中央軍委舉行火箭軍司令員王厚斌、火箭軍政治委員徐西盛上將軍銜晉升儀式之際，《香港01》即發文《火箭軍司令員換人 軍隊反腐大動作有跡可循》，梳理了自全軍黨的建設會議召開以來，軍隊反腐敗風暴的各種跡象。隨後的一系列軍隊反腐動作，既是過去十年反腐的延續，也是二十大後關鍵領域反腐的具體推進。

二十大後召開的二十屆中央紀律檢查委員會第二次全體會議上，接掌中紀委的李希做工作報告，介紹了2023年的八項主要工作，其中在「堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰」部分提到，「反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大政治鬥爭，必須永遠吹衝鋒號，持續鞏固來之不易的壓倒性勝利。要以零容忍態度反腐懲惡，完善動態清除、常態懲治工作機制，更加有力遏制增量，更加有效清除存量。」

中央紀委書記李希。（政知道）

為了打贏這一場重大政治鬥爭，「要以零容忍態度反腐懲惡，完善動態清除、常態懲治工作機制，更加有力遏制增量，更加有效清除存量。嚴查重點問題，堅決查處政治問題和經濟問題交織的腐敗，堅決防止領導幹部成為利益集團和權勢團體的代言人、代理人，堅決防止政商勾連、資本向政治領域滲透等破壞政治生態和經濟發展環境。突出重點領域，深化整治金融、國有企業、政法等權力集中、資金密集、資源富集領域和糧食購銷等行業的腐敗，堅決糾治政商『旋轉門』、『逃逸式辭職』問題，堅決清理風險隱患大的行業性、系統性、地域性腐敗。緊盯重點對象，把黨的十八大以來不收斂不收手、膽大妄為者作為重中之重，嚴肅查處領導幹部配偶、子女及其配偶等親屬和身邊工作人員利用影響力謀私貪腐問題。堅決查處新型腐敗和隱性腐敗。」

故此，軍隊反腐風暴既是李希交出的「成績單」，其中也必然包含着新挑戰，因為反腐風暴之外，中共距離不敢腐、不能腐、不想腐的目標還很遠，反腐的規範化、法治化、正規化水平仍有待提升，如何在構建系統完備、貫通協調的嚴管嚴治長效機制方面實現質變，考驗着李希帶領的中紀委，也考驗着希冀通過自我革命跳出歷史周期律的中國共產黨。這方面，即將於1月8日至10日召開的二十屆中央紀律檢查委員會第三次全體會議或將給出更多解答。