朝鮮半島新年持續炮響　專家：形勢嚴峻，目前很危險

朝鮮半島周五（5日）持續嚮炮，繼朝軍向朝鮮半島西部海域發射200多發海岸炮後，韓軍亦進行海上射擊訓練。前深圳報業集團晶報社時事部主任管姚對此表示，新年炮聲是不祥之兆，「目前半島很危險。」



管姚表示，新年炮聲意味朝鮮半島對抗態勢與北南敵意的再度升級，雖只是開年第一周，緊張對峙與事態加劇的惡性循環，卻在加速演進持續強化，越來越逼近變局臨界點。「現在的問題就是，炮聲會繼續擴散嗎，會不會響遍半島？這恐怕是最沉重的一個新年追問。」

管姚說，韓軍聯合參謀本部發言人對此宣讀聲明，指責在半島西部海域發射開炮是朝軍挑釁，責任在朝方，要求立即停止製造緊急對立的行徑。朝鮮官方通訊社亦發表措辭強硬的開年評論，指責韓軍新年以來進行海陸大規模軍事演練，在新的一年，「對抗狂人」（指的是韓國總統）只會體驗到難以想象的最痛苦時刻。

1月5日，金正恩視察了重要軍用架車廠。（網上圖片）

管姚指出，朝鮮半島西部海域新年響炮，絕非孤立事件，要放到半島安全態勢大環境來作全面評估。必須要承認，一段時間以來，特別是進入新年以來，這種相互刺激、升級對抗的惡性循環，是在不斷強化的。「從新年以來的態勢發展看，形勢很嚴峻，目前半島很危險。」

管姚稱，去年朝鮮最高領導人對俄遠東地區展開列車訪問，重點考察俄方遠東地區的海陸空軍事設施，當時，西方媒體就曾密集報道，俄朝兩國可能會展開軍事合作，而之後俄防長訪朝乃至俄神秘軍機幾度降落平壤，更讓西方輿論場上的猜測與炒作甚囂塵上。

管姚續指，去年《紐約時報》就曾在韓國總統赴美參加美日韓三邊峰會之際報料，朝鮮半島已經成為俄烏沖突的一個「軍備輸送帶」，不獨朝鮮，韓國其實也以「補充供應美國軍備」為名，曲線向烏克蘭提供軍備。管姚認為，所謂軍援指控，可能會成為引爆半島事態的又一根導火線，而背後因為有大國的軍事博弈與直接干預，對抗風險可能更強，危險系數也更高。