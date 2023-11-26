反思越戰卻一筆帶過朝鮮戰爭　這場仗到底暴露了美國什麼軟肋？

【編者按】11月23日上午，中韓雙方在韓國仁川國際機場共同舉行在韓中國人民志願軍烈士遺骸交接儀式。中韓雙方代表現場簽署交接書，確認交接25位在韓中國人民志願軍烈士遺骸及相關遺物。此次交接的是第十批在韓中國人民志願軍烈士遺骸，安葬儀式於11月24日在遼寧瀋陽抗美援朝烈士陵園舉行。



本文獲《觀察者網》授權刊載。

作者：CGTN駐美國記者韓鵬



志願軍烈士遺骸回國了。今天有個美國人問我：爲什麼當時中國積貧積弱，美國打遍全球都贏了，但到了朝鮮戰場，中國人突然不怕美軍、不怕死？

看來，美國人對越南戰爭反思挺多，但對朝鮮戰爭總是一筆帶過，所以沒有想明白這場仗到底暴露了美國什麼軟肋。

先說爲什麼不怕死，再說美國人軟肋。

2023年11月23日，在韓國仁川國際機場，中國人民解放軍禮兵（左）從韓方接過中國人民志願軍烈士棺槨。（新華社）

【我給美國人講了一個故事：】

有一個人，1922年出生在中國江南，但那裏不是上有天堂下有蘇杭，反而更像地獄。

這個人小時候，爺爺交不起地租，竟被地主家活活打死、丟進長江裏了。他8歲那年，爸爸又活活累死在曬穀場的麥垛旁。父親一死，母親也垮了，沒多久，也病死了。

於是他就成了孤兒，好在哥哥還在。哥倆相依爲命，一路乞討，從農村到了上海，進了一家地毯廠打工。但那是資本家、買辦、日本鬼子開的工廠啊，吃人不吐骨頭。

哥哥幹活慢了點，又被打了，最後也活活累死了。

此時是1943年，他19歲，所有親人都走了。他坐在黃浦江邊，哭爺爺，哭父親，哭母親，哭哥哥，世界之大，留給他的卻全是仇恨。

轉年1944年，他加入了新四軍。剛參軍的時候，他都不怎麼跟人說話，只想打仗、殺敵、報仇。有一天，他排長問他：「你有什麼仇？」

他這下打開了話匣子，把自己爺爺、爸爸、媽媽、哥哥的事，一股腦全說了，邊說邊哭。沒想到，排長淡然回答：「你這個仇啊，小得很。」

他當場就氣炸了。但排長接下來跟他講：我們這個隊伍，你看誰誰誰的妻子被鬼子當他面殺了，連肚子裏的剛長成人形的嬰兒都用刺刀挑出來了；誰誰誰的哥哥被地主打死了，屍體就吊在大樹上示衆，他都哭的快斷氣了；誰誰誰的妹妹被賣到妓院了，被蹂躪致死了；誰誰誰的兄弟被國民黨抓去當壯丁，至今杳無音訊，媽媽活活哭死在家裏……你的仇，不是你一個人的，是全中國受苦的勞動人民的，我們的隊伍就是為了讓這樣的仇恨，在以後新中國永遠不再發生。

从此，他转变了思想，成了一名革命战士。转年1945年，他加入了中国共产党。到了1949年，新中国成立，他一路屡立战功，从战士成为连长。

1950年10月1日，他登上天安門城樓，參加國慶一週年觀禮。僅兩個月後，他到了長津湖。冰天雪地裡，他帶着連隊打退美軍8輪進攻，此時僅剩他和一名負傷的士兵了。

然後，美軍第9輪進攻又開始了，他命令唯一的那名傷兵帶上槍撤退，然後自己抱起僅剩的一個炸藥包，從容衝向了美軍部隊……此時他28歲。他叫楊根思。

一聲巨響後，他和40多名美軍同歸於盡。

這是一個普通中國人的一生。

他從中國最黑暗的時候走來，放眼望去全是地獄和仇恨，但他沒有讓自己沉淪在仇恨中，而是與戰友一起奮力衝鋒，推翻了那個吃人的舊社會，然後從容地用生命捍衛了美軍想要奪走的一切。

【所以這場戰爭，到底暴露了美國什麼軟肋？】

我說，中國人拍了不少類似《長津湖》這樣的電影。但假如我能當導演，我想跳出現在的思維框框，改成【從美國人的視角，拍朝鮮戰爭的電影】。不吹不黑，就是客觀地講講，美國的杜魯門，到底知不知道，他把軍隊派到地球另一端，是要【跟無數像楊根思這樣被新思想有效組織起來的中國人】玩命？

抗美援朝老兵受邀觀看電影《長津湖》。（視覺中國）

是不是當時杜魯門、艾森豪威爾也好，白宮、國會也罷，美國媒體、智庫也好，美國紅州藍州的民衆也罷，都不知道中國人是從什麼樣的歷史中走來，現在在走什麼道路，以至於在做對華政策時，產生了嚴重的誤判？今天的美國，發動貿易戰、科技戰、金融戰時，又有多少誤判？

要知道，這些歷史並未離我們遠去。

我太爺就是抗美援朝的戰士，我小時候他還健在，我8歲時他去世。記得太爺有一次跟我說，當時美軍輪番轟炸，把他周圍戰友都炸死了，他被一顆炮彈震到了山谷裏，後來又被醫療兵趕來救了。

其實那時我太小，都不知道這些話是什麼意思，以爲又是大人在憶苦思甜，講講年輕時的事。現在想想，原來波瀾壯闊的歷史，就在爲我換尿布、追着我餵飯、給我壓歲錢的長輩那裏，從未遠去。

有時想想，如果那次美軍轟炸，太爺真犧牲了，今天也就沒有我了；

但如果當年沒有他們的犧牲，今天即使有我，日子也不會比楊根思好到哪裡去。

所以朝鮮戰爭暴露了美國的一大軟肋，就是他們一直在誤判中國人是從怎樣的歷史中走來，要朝着哪裡去。因爲他們的歷史太短太幸運。今天，他們可能仍在誤判中國人要朝着什麼樣的未來走去。

比我太爺的歷史更近的，是我看有人說，自己帶爺爺到韓國旅遊，在首爾機場入境時，韓國海關例行問：「上次來韓國，是什麼時間、乘坐什麼交通工具、什麼事由？」爺爺說：「上次是1950年，開坦克來的，事由是打美國鬼子。」

今天這25名志願軍烈士，打完了美軍，從韓國「離境」了。上次他們也是1950年左右來的，這次是乘中國運-20，殲-20護航，在瀋陽機場以「過水門」最高禮遇回家的。永垂不朽！