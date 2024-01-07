反制美國對台軍售　中國制裁5家美軍工企業　凍結境內財產

中國外交部7日（周日）宣布，就近期美國出台新一輪對台軍售，並以各種藉口制裁中國企業和個人，中方決定對貝宜陸上和武器系統公司（BAE Systems Land and Armament）等5家美國軍工企業實施制裁。



蔡英文2023年11月23日在台中軍營聽取簡報，明年初開始這軍營將是在義務兵役軍事訓練場之一（REUTERS）

中國外交部稱，美國公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，向台灣出售武器，羅織各種藉口對中國企業和個人實施非法單邊制裁，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重侵犯中方企業和個人正當合法權益。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

中國外交部稱，針對美方上述嚴重錯誤行徑，根據《中華人民共和國反外國制裁法》，中方決定對貝宜陸上和武器系統公司（BAE Systems Land and Armament）、聯合技術系統運營公司（Alliant Techsystems Operation）、宇航環境公司（AeroVironment）、ViaSat公司和Data Link Solutions公司等5家美國軍工企業實施制裁。措施包括凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國境內組織、個人與其進行交易、合作等活動。

中國外交部強調，中國政府捍衛國家主權、安全和領土完整、維護中國企業和公民合法權益的決心堅定不移。敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守國際法和國際關係基本準則，停止武裝台灣，停止對華非法單邊制裁，否則必將遭到中方堅決有力回擊。

台灣義務兵在台中軍事基地展示格鬥技巧。（Reuters）

美國防部國防安全合作局（DSCA）去年年底宣布新對台軍售新方案，涉款3億美元（約23.4億港元）。美方聲稱此輪軍售的設備將用來維持台灣「迅安系統」指揮、控制、通訊與電腦系統的生命周期，以確保戰術訊息的安全輸送，提高台灣應對當前及未來威脅的能力。