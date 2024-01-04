助力C919走出國門　全國民航工作會議：推進中美直航班大幅增加

全國民航工作會議4日召開，宣告要推進中美直航航班大幅增加，以及推動商飛自製的C919「走出國門」。



內媒《澎湃新聞》報道，今次會議提到，2024年國內客運將繼續穩定增長，預計全年國內航線旅客運輸量將達6.3億人次，超過2019年7.7%。國際客運市場將加快恢復，預計2024年底每週達6000班左右，恢復至疫情前約80%，力爭今年完成旅客運輸量6.9億人次目標。

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在國際客運市場方面，會議強調今年將加快恢復國際民航市場，落實中美元首會晤成果，「推進中美直航航班大幅增加」、積極擴大與「一帶一路」國家航權安排，深化與中亞、中東、非洲等地區的項目合作；提升現有三、四航權資源使用效率，支持航空公司根據航線網絡拓展需要用好境外第五航權；推動優化簽證和出入境政策，提高通關便利化水平，提升國際航班出入境效率。

根據公開數據，中美目前定期直飛客班已增至每週63班，但仍遠不如疫情前的每周300班。

此外，官方強調，2024年中國民航將做好C919、ARJ21證後管理，做好C919、ARJ21改型優化適航審查，推動國產民機性能持續提升；做好CJ-1000A、AG600等國家重點型號審定，推進C919飛機EASA認可審查，推動國產民機走出國門。