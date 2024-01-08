2024年春運1.26至3.5為期40天　民航運輸旅客量料達8000萬人次

中國民航局相關負責人介紹，2024年春運將從1月26日開始，3月5日結束，共計40天，預測春運期間民航運輸旅客量將達到8000萬人次，日均200萬人次，有望創歷史新高。



負責人介紹，春運期間旅客量峰值預計出現在2月8日（臘月二十九）、2月16日（正月初七）、2月20日（正月十一）和2月25日（正月十六）。

從國內市場看，民航旅客總體流向為錯峰放假開學、返鄉返崗、出遊旅行等，今年春節假期時間較往年有所延長，「探親+旅遊」將成今年熱門出行模式。

熱門航線主要集中在京津冀、長三角、粵港澳、成渝四大城市群之間。另外，三亞、海口等南方旅遊城市，以及東北、新疆等地的冰雪旅遊城市旅客量將顯著增長。

從國際市場看，春運期間出境遊市場預計將形成短期旺季，春節前後部分單日國際航班量將出現小高峰，日韓、東南亞等周邊國家將成為出行熱點，國際探親、留學需求也將有所增長。

伴隨探親流、學生流、務工流、旅遊流高位疊加，預計春運期間全民航日均保障航班達到1.65萬班。

負責人介紹，民航局出台多項措施，助力行業優化運力安排，包括鼓勵航空公司在需求旺盛且滿足相關要求的機場安排航班時刻增量；組織2023/24冬春航季季中航線航班評審，支持航空公司及時調整航線網絡結構；支持航空公司在滿足綜合保障能力的基礎上組織加班和臨時經營等。

在服務保障方面，包括充分考慮市場、天氣等主客觀因素，進一步優化航班計劃編排，減少航班取消和延誤給旅客出行帶來的負面影響；好航班延誤處置，細化信息告知、客票退改簽、食宿保障、轉運疏散等工作預案；落實機場等重點公共區域防控措施，引導旅客做好個人健康防護，宣傳和倡導乘坐飛機時佩戴口罩。