復興號高寒智能動車組運行　可抵禦-40℃天氣　豪華車廂內部曝光

溫度、風力等不利因素，都會導致動車組高速運行時自動降速。今年春運期間，東北地區經歷了多次寒潮天氣，最低氣溫達至約零下50℃。在極寒環境中，新投入運營的中國最北端高寒地區復興號高寒智能動車組就發揮了積極作用。



綜合內媒報道，CR400BF-GZ型復興號高寒智能動車組，今年春運期間首次在中國最北端高寒高鐵開行。這亦是時速350公里的復興號動車組目前到達的緯度最高、氣溫最寒冷地區。

與標準版復興號動車組相比，新型高寒智能動車組在車輛底部設置了「高寒專屬」濾網。其內部結構包括菱形濾網、氣液濾網、鋼絲網、平紋濾網、高密平紋濾網等共計9層結構，在保證實現通風功能的同時，還能夠有效防止冰雪從過濾網區域進入設備艙內部。

而為了保證車輛用水正常，防止出現凍堵現象，列車的水箱、污物箱、水管都「穿」上了「棉衣」。「棉衣」中間有電伴熱線，污物箱底部還增加了電熱功能，讓水循環系統在天寒地凍時依舊可以正常運行，保證旅客正常使用。

復興號高寒智能動車組還首次大規模使用自動化防凍結功能。車輛在靜止時，每節車廂依次激活防凍結功能，使制動閘片和制動盤每分鐘鬆開55秒、抱住5秒，以確保制動系統安全可靠。因此復興號高寒智能動車組更加加耐低溫、耐冰雪，能夠承受零下40℃的低溫以及冰雪天氣等極端惡劣運行條件的考驗。

而在車廂內部方面，除了列車車廂頂部配有29寸寬屏電視、設置靜音車廂外，二等座椅靠背上還增加USB充電接口，加深小桌板杯托凹槽深度，在一等座椅增加可調節頭靠、電動腿靠等，將原來設置在座椅扶手上的小桌板改為設置在前排座椅靠背上，商務客室則配備了支持手機投屏功能的智能交互終端。