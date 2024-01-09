大陸四部門發通知：推動福建自貿試驗區對台先行先試｜台灣大選

台灣大選前夕，大陸商務部、中央台辦、國家發展改革委、工業和信息化部8日聯合印發《關於經貿領域支持福建探索海峽兩岸融合發展新路若干措施的通知》。其中提到，推動福建自貿試驗區對台先行先試。



《通知》又指，要實施自貿試驗區提升戰略，支持福建自貿試驗區率先對接國際高標準經貿規則，推進制度型開放，探索構建有利於推動兩岸經貿融合發展的制度體系和監管模式。研究制訂自貿試驗區跨境服務貿易負面清單。指導支持福建自貿試驗區發揮區位優勢，聚焦對台貨物貿易、職業資格互認等重點改革事項，不斷深化首創性、差別化探索。



《通知》從5個方面提出14項措施。一是支持福建擴大對台開放合作。推動福建自貿試驗區對台先行先試，支持福建用好《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）規則，支持福建加強對台招商引資。

二是支持福建對台貿易高質量發展。提升福建對台貿易便利化水平，支持福建打造對台貿易樞紐，探索兩岸服務貿易合作新業態。

三是深化閩台優勢產業融合發展。支持深化閩台產業融合，助力福建打造優勢產業集群，支持福建對台合作平台建設。

四是助力在閩台企融入國內大循環。推動福建內外貿一體化建設，支持在閩台企申報老字號，支持福建對台會展交流。

五是促進重點區域加快融合發展。支持福建沿海地區密切與金門、馬祖貿易往來，加強與金門、馬祖合作開展園區建設。