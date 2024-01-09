台灣大選︱耿榮水·4：統一進程看中美 美國如何體面退出台灣？
編按：台灣總統大選2024進入倒計時，賴清德、侯友宜、柯文哲三強鼎立，民調已進入「封關」期，選情在最後階段走勢如何，選後台灣在兩岸關係、中美關係以及統一進程中處境如何。《香港01》專訪台灣資深政治觀察家、時事評論員耿榮水，他同時也是《誰是蔣經國的接班人？》作者，並曾任2008年與2012年大選馬英九團隊的重要策士，請他從數十年觀察台灣政治的經驗，為讀者深度解析。本文為系列之四（完結）。
2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰
中國進逼美國接受和平統一
跳出選後兩岸關係的短期發展，放眼未來台灣問題的解決，以及北京正在加快和平統一步伐，兩岸的「終局」將會以什麼樣的形式呈現？耿榮水強調，這個問題首先要看中美之間的關係，也就是大兩岸關係，而非小兩岸關係。
今（2024）年底美國大選便是一個變數。耿榮水分析，此次美國大選，相當可能還是拜登（Joe Biden）與特朗普（Donald Trump，又譯川普）兩個老人家對壘，目前來看特朗普的勝算較高，如果他選上第二任，綜合美國內外因素，可能不會如同第一任那般對中國採取硬碰硬的做法。
而中國的做法，則會順勢進逼，讓美國逐步接受中國和平統一的訴求和要求。就客觀事實而言，中國崛起勢不可擋，美國遲早得放棄或退出台灣。隨之而來的問題是，要如何讓美國「體面」的撤出台灣？
中美協議不介入中國內政？
耿榮水提出了「越南模式」的可能性。當年尼克遜（Richard Nixon，又譯尼克松、尼克森）上台後，發現越戰這仗不能再打下去，於是簽了一個《巴黎協議》，美國從1973年開始慢慢撤軍，戰爭接着怎麼打下去，那就不是美國的事情，而是越南自己的事情。
以《巴黎協議》作為借鏡，耿榮水認為兩岸問題要解決，中美之間一定會達成某種形式的協議，例如讓美國發表一個聲明，指台灣問題是中國的內政問題，需要由台海雙方自己去談。一旦美國宣布別介入中國「內政」，那就等於是「放棄台灣」了。只要有類似的聲明出爐，台灣方面有很大的概率會「自動繳械」。
與此同時，耿榮水推估北京還是會持續軍事準備，以及展現動武的決心，原因在於必須讓美國感受到，如果不勸台灣的話，「那麼我就要動真格的了」。北京的統一決心，早在2013年印尼APEC期間，習近平會見台灣前副總統蕭萬長時即宣示：「兩岸長期存在的政治分歧問題終歸要逐步解決，總不能將這些問題一代一代傳下去」，這段話顯示了習近平的底氣：「要在我這一代解決，不能夠再拖下去」。
中國和平統一架構將出爐？
在耿榮水看來，當中美到了最後「攤牌」的時刻，北京一定會讓美國清楚感受到，「如果你不促成統一，我就要動武了，美國要不要介入進來，那是你的事情」。耿榮水相信美國最後不會願意介入，因為戰後美國在亞洲沒有贏過任何一場戰爭，朝鮮戰爭（又稱韓戰）打平了，越戰撤退了，阿富汗也撤退了，憑什麼認為美國在台海會打贏？更何況中共不斷擴充軍力，過幾年第四艘航母都要出來了。
因此耿榮水回到此前的研判，他深信習近平在第三任期，應該會有一個統一的架構出爐，跟美國之間的談判也會達成某種諒解，即台灣問題乃中國內政，美國不介入，等於宣告放棄台灣。「至於統一台灣的具體時間表，我現在沒辦法預測，說不定要到習的第四任期。」
在此中美之間的大氣候下，回過頭來看台灣的小氣候。耿榮水感嘆，統一的局面已經很清楚了，連日本都能感受到中共是來真的，前次佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西）訪台後的「圍台」軍演，導彈都落在日本的經濟海域，讓日本人很緊張，可是唯獨台灣人不緊張。
耿榮水說，台灣人分成兩種，一種是已經麻木了，心裏其實知道遲早要統一；另一種則是無知，也就是把中共的喊話都當成「狼來了」，覺得無所謂，「喊了那麼多年也沒成真過」。
兩岸意外成為政治的實驗場
從台灣「黨外」時期即為一枝「健筆」，曾任《前進》雜誌總編輯的耿榮水，自認為對於批判國民黨戒嚴體制、衝破言論限制是有立功的，可是眼見台灣如今走到這般田地，「我實在有一點不堪回首，甚至抑鬱」。耿榮水說，尤其是看到中國大陸走自己的路，用自己的制度做到「四個自信」，一樣達到了富國強兵的目標，「今天中國的地位不是那麼簡單的，不靠西方民主那一套，而是中國自己的一套。」
耿榮水批評台灣的政治界與學術界，凡事只會拿西方那一套作為價值判斷的標準，「『普世價值』不就是唱高調嗎？當美國要干預你的事情時，什麼時候講過『人權』和『民主』了？還不是都用很高的道德標準作為干預他人內政的藉口。」
從歷史的角度來看今天兩岸的發展，耿榮水發現歷史意外造成兩岸成為一個「政治實驗場」，也就是政治制度和發展道路的對照組，透過實踐與比較，各自的優劣就呈現出來了，政治領導人便能從中看到哪些問題需要改進，又有哪些問題需要避免。不過，耿榮水也說，台灣既然走上這條民主道路，已經很難改變制度，不可能突然換一條路走，如今能做的，只有思考怎麼「優化」台灣的民主。