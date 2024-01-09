台灣大選︱耿榮水·4：統一進程看中美　美國如何體面退出台灣？

編按：台灣總統大選2024進入倒計時，賴清德、侯友宜、柯文哲三強鼎立，民調已進入「封關」期，選情在最後階段走勢如何，選後台灣在兩岸關係、中美關係以及統一進程中處境如何。《香港01》專訪台灣資深政治觀察家、時事評論員耿榮水，他同時也是《誰是蔣經國的接班人？》作者，並曾任2008年與2012年大選馬英九團隊的重要策士，請他從數十年觀察台灣政治的經驗，為讀者深度解析。本文為系列之四（完結）。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

中國進逼美國接受和平統一

跳出選後兩岸關係的短期發展，放眼未來台灣問題的解決，以及北京正在加快和平統一步伐，兩岸的「終局」將會以什麼樣的形式呈現？耿榮水強調，這個問題首先要看中美之間的關係，也就是大兩岸關係，而非小兩岸關係。

今（2024）年底美國大選便是一個變數。耿榮水分析，此次美國大選，相當可能還是拜登（Joe Biden）與特朗普（Donald Trump，又譯川普）兩個老人家對壘，目前來看特朗普的勝算較高，如果他選上第二任，綜合美國內外因素，可能不會如同第一任那般對中國採取硬碰硬的做法。

台灣資深政治觀察家耿榮水告訴《香港01》，兩岸統一問題將由中美博弈而定，北京將會促使美國不介入中國「內政問題」。（張鈞凱攝）

而中國的做法，則會順勢進逼，讓美國逐步接受中國和平統一的訴求和要求。就客觀事實而言，中國崛起勢不可擋，美國遲早得放棄或退出台灣。隨之而來的問題是，要如何讓美國「體面」的撤出台灣？

中美協議不介入中國內政？

耿榮水提出了「越南模式」的可能性。當年尼克遜（Richard Nixon，又譯尼克松、尼克森）上台後，發現越戰這仗不能再打下去，於是簽了一個《巴黎協議》，美國從1973年開始慢慢撤軍，戰爭接着怎麼打下去，那就不是美國的事情，而是越南自己的事情。

以《巴黎協議》作為借鏡，耿榮水認為兩岸問題要解決，中美之間一定會達成某種形式的協議，例如讓美國發表一個聲明，指台灣問題是中國的內政問題，需要由台海雙方自己去談。一旦美國宣布別介入中國「內政」，那就等於是「放棄台灣」了。只要有類似的聲明出爐，台灣方面有很大的概率會「自動繳械」。

1975年4月29日，美國駐越南西貢大使館，在最後一分鐘撤離公職人員和平民。（VCG）

與此同時，耿榮水推估北京還是會持續軍事準備，以及展現動武的決心，原因在於必須讓美國感受到，如果不勸台灣的話，「那麼我就要動真格的了」。北京的統一決心，早在2013年印尼APEC期間，習近平會見台灣前副總統蕭萬長時即宣示：「兩岸長期存在的政治分歧問題終歸要逐步解決，總不能將這些問題一代一代傳下去」，這段話顯示了習近平的底氣：「要在我這一代解決，不能夠再拖下去」。

中國和平統一架構將出爐？

在耿榮水看來，當中美到了最後「攤牌」的時刻，北京一定會讓美國清楚感受到，「如果你不促成統一，我就要動武了，美國要不要介入進來，那是你的事情」。耿榮水相信美國最後不會願意介入，因為戰後美國在亞洲沒有贏過任何一場戰爭，朝鮮戰爭（又稱韓戰）打平了，越戰撤退了，阿富汗也撤退了，憑什麼認為美國在台海會打贏？更何況中共不斷擴充軍力，過幾年第四艘航母都要出來了。

因此耿榮水回到此前的研判，他深信習近平在第三任期，應該會有一個統一的架構出爐，跟美國之間的談判也會達成某種諒解，即台灣問題乃中國內政，美國不介入，等於宣告放棄台灣。「至於統一台灣的具體時間表，我現在沒辦法預測，說不定要到習的第四任期。」

2022年6月17日上午，中國第三艘航空母艦下水命名儀式在中國船舶集團有限公司江南造船廠舉行。經中央軍委批准，中國第三艘航空母艦命名為「中國人民解放軍海軍福建艦」，舷號為「18」。福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。（新華社）

在此中美之間的大氣候下，回過頭來看台灣的小氣候。耿榮水感嘆，統一的局面已經很清楚了，連日本都能感受到中共是來真的，前次佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西）訪台後的「圍台」軍演，導彈都落在日本的經濟海域，讓日本人很緊張，可是唯獨台灣人不緊張。

耿榮水說，台灣人分成兩種，一種是已經麻木了，心裏其實知道遲早要統一；另一種則是無知，也就是把中共的喊話都當成「狼來了」，覺得無所謂，「喊了那麼多年也沒成真過」。

兩岸意外成為政治的實驗場

從台灣「黨外」時期即為一枝「健筆」，曾任《前進》雜誌總編輯的耿榮水，自認為對於批判國民黨戒嚴體制、衝破言論限制是有立功的，可是眼見台灣如今走到這般田地，「我實在有一點不堪回首，甚至抑鬱」。耿榮水說，尤其是看到中國大陸走自己的路，用自己的制度做到「四個自信」，一樣達到了富國強兵的目標，「今天中國的地位不是那麼簡單的，不靠西方民主那一套，而是中國自己的一套。」

2023年12月26日，中共中央在北京人民大會堂舉行紀念毛澤東同志誕辰130周年座談會。習近平表示，以「中國式現代化」全面推進強國建設，是毛澤東等中共「老一輩革命家的未竟事業」。（新華社）

耿榮水批評台灣的政治界與學術界，凡事只會拿西方那一套作為價值判斷的標準，「『普世價值』不就是唱高調嗎？當美國要干預你的事情時，什麼時候講過『人權』和『民主』了？還不是都用很高的道德標準作為干預他人內政的藉口。」

從歷史的角度來看今天兩岸的發展，耿榮水發現歷史意外造成兩岸成為一個「政治實驗場」，也就是政治制度和發展道路的對照組，透過實踐與比較，各自的優劣就呈現出來了，政治領導人便能從中看到哪些問題需要改進，又有哪些問題需要避免。不過，耿榮水也說，台灣既然走上這條民主道路，已經很難改變制度，不可能突然換一條路走，如今能做的，只有思考怎麼「優化」台灣的民主。