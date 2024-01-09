中國製造全球最大級貨櫃船試航　服務於本港公司東方海外

全球最大級貨櫃船「東方瓦倫西亞」，周二（9日）上午順利離開長江南通段水域前往相關海域試航。

據悉，這是江蘇南通一間船企自主研發設計建造，也是中國2024年完工的首艘全球最大級貨櫃船，將服務於遠東-西北歐AEU1線。



全球最大級貨櫃船「東方瓦倫西亞」試航。（央視新聞）

央視報道，「東方瓦倫西亞」總長399.99米，型寬61.3米，型深33.2米，最大載貨量24188隻標準貨櫃，滿載後可達22層普通住宅高度，融合當今船舶建造前沿技術，多項指標達到世界領先水平。

24188隻標準貨櫃船是目前市場上最大的貨櫃船是，為國家高技術船舶名錄產品和江蘇省重大科技成果轉化項目，全球只有極少數船廠具有該船型的設計建造能力。

中遠海運早前發布消息指，中遠海控旗下東方海外貨櫃航運有限公司（簡稱「東方海外」），1月5日迎來又一艘全新24188TEU巨型貨輪作為船隊中的新成員，當天被命名為「東方瓦倫西亞」輪。

據了解，東方海外是香港的環球品牌和世界最具規模的國際綜合貨櫃航運及物流公司之一，在全球一百多個主要城市設有約一百三十個營運網點，其現代化船隊穿梭於全球數以百計的航線，為全球貿易往來搭建重要通道。