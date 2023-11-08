全球最大自動化碼頭　南沙港與香港互補　每年約80萬貨櫃在港駁船

自去年7月28日，廣州港南沙港區四期正式投入運營一年以來，集裝箱年通過能力穩步提升至2400萬標箱，位居全球單一港區前列。作為全球最大、粵港澳大灣區首個全自動化碼頭，南沙港四期相比傳統碼頭節省約七成人手，每年節省約1億元，目前整個四期碼頭僅約300人運作。此外，南沙港與香港合作互補，每年有70至80萬個標準貨櫃在香港港駁船進出口。



佔地面積約120萬平方米的廣州港南沙港區，建有4個10萬噸級海輪泊位及配套集裝箱駁船泊位，年設計通過能力為490萬標箱。運行近一年後，集裝箱測試吞吐量達92萬標箱，南沙港區集裝箱年通過能力穩步提升至2400萬標箱，位居全球單一港區前列。

如此大的吞吐量，南沙港僅用120輛無人駕駛智能引導車與300員工，即可完成日常運營。據南沙港區工程技術部副經理李樹沛介紹，南沙港擁有全球最大的無人駕駛智能引導車隊，且仍在持續加購中。引導車可實現「無限續航」，實現24小時的作業。目前碼頭作業效率已超過傳統人工作業集裝箱碼頭水平，未來隨著生產操作系統的不斷迭代，作業效率會更高。

與香港合作互補

作為珠三角各大港口之一，廣州港生產業務部市場營銷總監王沙靈表示，南沙港的優勢在於南沙港區既有大船泊位，亦有泊船泊位，且鐵路直通港口實現多式聯運，其中包括江海聯運、海鐵聯運。

此外，南沙港與香港合作緊密，王沙靈指出，「香港是國際航運中心，南沙與香港並非互相競爭而是互補」。他表示，如危險品等貨物南沙無法處理，則經香港中轉處理，「香港是自由貿易港，政策比較靈活」，目前每年有70至80萬個標準貨櫃在香港港駁船進出口；而香港貨物亦可經南沙通過鐵路運往內陸。

近年來，以香港港、深圳港、廣州港爲核心的差異化發展格局正在形成，目前大灣區港口貨物年通過能力超16億噸，其中集裝箱年通過能力約8500萬標箱，航線網絡覆蓋世界主要貿易港口。