嫦娥六號抵文昌航天發射場　擬上半年發射　料在月球南極採樣返回

嫦娥六號日前運抵文昌航天發射場，預計今年上半年發射。



據國家航天局消息，1月8日、9日，探月工程四期嫦娥六號任務探測器產品，分別搭乘安-124和運-20飛機，抵達海口美蘭國際機場，隨後通過公路運輸方式運送至文昌航天發射場。後續按計劃進行發射前各項測試準備工作。

嫦娥六號任務將突破月球逆行軌道設計與控制、月背智能採樣和月背起飛上升等關鍵技術，實施月球背面自動採樣返回，同時開展着陸區科學探測和國際合作。

目前，發射場設施狀態良好，各項準備工作正按計劃有序進行，嫦娥六號計劃於今年上半年實施發射。

據了解，嫦娥六號的任務計劃是去月球背面的南極-艾肯盆地。該盆地直徑大約2500公里，深13公里，最高落差16.1公里，是太陽系中已知最大的撞擊坑之一。南極-艾肯盆地估計形成於42億年到43億年的一次大碰撞。這個時候月球和地球才形成3億年左右。勘探南極-艾肯盆地對研究月球、地球乃至太陽系的早期歷史都有很大的意義。

中國探月工程總設計師吳偉仁介紹，中國今年將全面推進探月工程四期，規劃包括嫦娥六號、嫦娥七號和嫦娥八號任務。嫦娥六號將從月球背面採集更多樣品；嫦娥七號準備在月球南極着陸，主要任務是開展飛躍探測，爭取能找到水；嫦娥八號準備在2028年前後實施發射，將與嫦娥七號組成月球南極科研站的基本型，有月球軌道器、着陸器、月球車、飛躍器以及若幹科學探測儀器。