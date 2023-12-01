NASA破例要與中國航天合作　只因嫦娥五號採集月球土壤樣本太獨特

美國國會一紙旨在禁止中美兩國間太空合作的「沃爾夫條款」（Wolf Amendment），曾經滿含著美國試圖圍堵中國航天科技業發展的「惡意」，如今則更是將美國政壇的「雙標」暴露無遺。



據《南華早報》12月1日報道，美國法律過去長期對美國國家航空航天局（NASA）同中國國家航天局（CNSA）開展合作「銬上枷鎖」，但11月29日的一封內部電子郵件卻顯示，為讓其資助的研究人員獲准去申請研究嫦娥五號於2020年採集的月球土壤樣本，NASA稱其「已向國會證明了意圖」。

報道形容，美方這一態度上的前後變化「令人感到奇怪」。若NASA獲得美國國會對於申請研究中國月壤樣本的批准，這可能是中美兩國航天機構之間首次開展此類合作。

今年中秋節當天，國家航天局發布消息稱，探月工程嫦娥六號任務正按計劃開展研製工作，計劃於2024年前後實施發射。有美國科學家認為，嫦娥六號將是人類歷史上首次從月球背面採集月壤樣本，因此樣本的科學價值可能會更高。與此同時，中國還計劃探索火星以及更遠的地方——「目標星辰大海」。

中國科學院地質與地球物理研究所掃描電鏡與電子探針實驗室工程師原江燕在分析嫦娥五號月壤成分。（新華社發，中國科學院地質與地球物理研究所供圖）

據報道，NASA在一封名為「寫給親愛的同事」的電子郵件中表示，此次申請研究是「有必要的」，不僅是因為中國的月壤樣本具有「獨特價值」，也因為嫦娥五號月球科學研究樣品近期已面向國際開放申請，供各國科學家共同研究、共用成果。

這封電子郵件明確表示，在此項申請上「開綠燈」是一個「例外情況」。「這項津貼專門適用於嫦娥五號任務樣本，在NASA所資助項目上不可同中國開展雙邊活動的禁令仍然存在。」

電子郵件還稱，這些中國的月壤樣本來自「NASA尚未採樣的月球區域」，預計將為月球、地月系統的地質歷史提供有價值的資訊，並有可能説明NASA制定未來的月球探測計劃。NASA表示：「申請樣本（研究）將確保美國研究人員與世界各地的科學家擁有同等的研究機會。」

事實上早在十多年前，美國還曾對中國祭出「太空封殺令」，曾以政治、資金、技術等方面緣由，將中國排除在國際空間站項目之外。2011年，美國又通過了旨在禁止中美兩國航天合作的「沃爾夫條款」（由當時的美國眾議員弗蘭克．魯道夫．沃爾夫提出，Frank Rudolph Wolf），以所謂「存在間諜風險」為理由，封死了中國參與國際空間站合作的道路。

然而，這些都並未阻撓中國航天的發展步伐，並且在這一高難度的領域「殺出一條血路」，創造出如今的耀眼成就。

2020年11月24日4時30分，文昌航天發射場，長征五號遙五運載火箭成功發射探月工程嫦娥五號探測器。（澎湃影像資料圖）

自現任NASA局長比爾．尼爾森（Bill Nelson）上任以來，多次發表對華強硬言論，並引發爭議，而在「沃爾夫條款」條款的問題上，也顯得極為「分裂」。

2021年6月23日，尼爾森在出席美國國會眾議院聽證會時，向科學、空間和技術委員會表示，希望該委員會支持增加NASA 2022財年預算的請求。為顯「誠意」，他在聽證會上表態稱，支持美國「沃爾夫條款」永久化。

而到了2022年4月27日，隨著中國航天不斷取得突破，尼爾森又反過來指責中國航天「缺乏透明性以及合作的意願」，借俗語「跳探戈需要兩個人」抨擊中國，宣稱「美國希望（與中國）合作，中國沒有主動提出合作」。

2020年11月24日，中國在文昌航天發射場，用長征五號遙五運載火箭成功發射探月工程嫦娥五號探測器，順利將探測器送入預定軌道，開啟中國首次地外天體採樣返回之旅。同年12月17日，嫦娥五號返回器攜帶月球樣品在內蒙古四子王旗預定區域安全著陸，探月工程嫦娥五號任務取得圓滿成功。

嫦娥五號是中國首個無人月球採樣返回任務，是當時中國複雜度最高、技術跨度最大的航天系統工程，一舉突破月面採樣、月面起飛上升、月球軌道交會對接與樣品轉移、跳躍式再入返回等關鍵技術，經過環環相扣的飛行過程，帶回1731克月球樣品，成為世界單次採樣量最大的無人月球採樣任務。嫦娥五號任務是中國實現高水準科技自立自強的生動實踐，為後續的無人月球科研站、載人登月等奠定了基礎，是中國航天發展的又一個重要里程碑。

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隨著今年10月1日，中方宣佈嫦娥五號月球科研樣品將面向國際開放申請，美國布朗大學的行星地球科學家詹姆斯．海德（James Head）表示，國際上對研究這些樣本有著「極大的熱情」。他預測，既然NASA都已經開放了申請研究的限制，「許多同行將會申請」。

他說，在中國科學家已透過分析嫦娥五號的部分樣本解決了一系列基本問題之後，外國科學家的參與可能「會為解決這些關鍵問題帶來更大的興趣點和不同的視角」。據悉，中國國家航天局此次最新的申請週期將於12月22日截止，這是第一次接受來自中國以外的研究提案。申請人可以登錄樣品發放系統，查看樣品的特性，如重量和尺寸，並投標研究最多五個樣本。

12月17日，嫦娥五號探測器攜帶月球土壤在內蒙古四子王旗着陸場着陸。（新華社）

《南華早報》還提到，嫦娥六號已計劃於2024年前後實施發射，這將是人類歷史上首次從月球背面採集月壤樣本，目前尚不清楚NASA是否會針對嫦娥六號採集任務而作出更進一步的「例外決定」（與中國合作）。

科學家海德表示，嫦娥六號採集的樣本，科學價值可能更高。「我們對月球背面的瞭解僅限於來自遙感資料。」他說：「（嫦娥六號）帶回的樣本不僅將提供有關月球上已知最大、最古老的撞擊盆地的時間基本資訊，而且還將提供月球另一半的地殼組成，甚至可能是地殼下面更深的地幔物質。」

報道最後稱，與此同時，中美兩國的航天機構也正在分別開展從火星採集帶回樣本的任務，這可能會在2030年前後發生。只不過，今年9月的一份獨立審查報告顯示，NASA的預算和時間表都「不現實」，計劃正面臨諸多挑戰。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

