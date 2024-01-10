內媒：科興停產新冠疫苗　網傳已停發新冠項目績效工資

內媒《極目新聞》10日（周三）報道，科興控股生物技術有限公司的工作人員確認，科興的新冠疫苗已經停產。



一份名為「停發新冠項目績效工資方案」的文件在網上傳播，顯示科興新冠疫苗已全部停產。（《極目新聞》）

報道指，1月10日，一份名為「停發新冠項目績效工資方案」的文件在網上傳播，落款為北京科興中維生物技術公司，其中提到公司新冠疫苗已全部停產且公司目前也無新冠疫苗產品銷售，公司決定自2024年1月起停止發放現有員工的新冠項目績效工資。

北京科興中維生物技術公司是科興控股生物技術有限公司旗下子公司。1月10日中午，《極目新聞》撥打科興控股生物技術有限公司產品諮詢熱線，工作人員確認科興的新冠疫苗確已停產，如果還需注射該產品，要詢問內地各地疾控中心，是否有庫存。

至於網傳「停發新冠項目績效工資方案」的真實性，工作人員表示不清楚。

內媒《極目新聞》10日（周三）報道，科興控股生物技術有限公司的工作人員確認，科興的新冠疫苗已經停產。（科興官網）

北京市疾控中心去年年底表示，冬春季節是呼吸道疾病高發季節，多種病原體共同流行，目前新冠病毒主要流行毒株是XBB及其亞分支。

內媒《每日經濟新聞》早前報道，內地已經有多款XBB疫苗獲批緊急使用。2023年6月，成都威斯克重組三價新冠病毒（XBB+BA.5+Delta變異株）三聚體蛋白疫苗在一定範圍內納入緊急使用。進入12月，神州細胞、康希諾、麗珠集團等公司也相繼發布了新冠疫苗被納入緊急使用的公告。