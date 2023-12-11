北京市對長者等重點人群啟動XBB疫苗接種工作

撰文：林芷瑩
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冬春季節是呼吸道疾病高發季節，呈現多種病原體共同流行態勢，目前新冠病毒主要流行毒株是XBB及其亞分支，具有較強的免疫逃逸能力，對長者、免疫功能低下人群的危害相對較高。
北京市近期啟動對老年人群等重點人群實施含XBB變異株抗原成分新冠病毒疫苗（簡稱XBB疫苗）的接種工作。

北京市疾病預防控制中心介紹，60歲及以上長者，或18至59歲患有較嚴重基礎病人群、免疫功能低下人群、感染高風險人群，並已完成新冠疫苗基礎免疫（打了2針及以上）或已感染過新冠病毒，都可在此階段接種XBB疫苗。

符合接種條件者，在最近一次接種3個月後或最近一次感染6個月後，可接種1針XBB疫苗。若既接種過疫苗也感染過新冠病毒，則以時間最近的一次為準。

根據世界衛生組織公布的新冠病毒監測進展，目前全球已無原始株流行（包含Alpha、Beta、Gamma 和 Delta），XBB譜系目前在全球佔主導地位。

為了產生更有效的中和能力，推薦接種含XBB變異株抗原成分的疫苗。目前，北京市有兩種XBB疫苗，分別為北京神州重組新冠病毒Beta/BA.1/BQ.1.1/XBB.1變異株S三聚體蛋白疫苗，簡稱神州新四價疫苗；以及成都威斯克重組三價新冠病毒（XBB+BA.5+Delta變異株）三聚體蛋白疫苗，簡稱威斯克三價疫苗。

符合接種條件者，可登錄北京市疾病預防控制中心網站查詢各區接種疫苗的時間地點。北京市疾病預防控制中心指，市民接種XBB疫苗後，也建議接種流感疫苗，兩種疫苗的接種時間需間隔14天。

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