對家人失管失教、退休後大肆斂財　廣東省人大副主任陳繼興被捕

據新華社報道，廣東省人大常委會原黨組成員、副主任陳繼興涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪對陳繼興作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



廣東省人大常委會原黨組成員、副主任陳繼興被決定逮捕。（網上圖片）

公開資料顯示，陳繼興出生於1954年8月，廣省增城人，1977年起在廣東省財政廳工作，從預算處科員、副科長做起，1998年3月時，成為廣東省財政廳廳長、黨組書記。2002年，陳繼興離開工作了25年的廣東省財政廳，任江門市委書記，2003年6月同時擔任江門市人大常委會主任，2003年7月同時任江門市人大常委會黨組書記。

2011年，陳繼興返回省城廣州，任廣東省人大常委會黨組成員，2012年任廣東省人大常委會副主任、黨組成員，2018年1月卸任。2023年7月9日，據中央紀委國家監委網站消息，廣東省人大常委會原黨組成員、副主任陳繼興涉嫌嚴重違紀違法被查。

及至今年1月6日，中央紀委國家監委網站發布通報，陳繼興被開除黨籍。

通報稱，陳繼興背棄初心使命，喪失黨性原則，長期政商勾連，大搞利益交換，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，長期違規接受宴請和打高爾夫球活動安排；對組織不忠誠、不老實，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，違規選拔任用幹部；利用職權或職務上的影響為親屬經營活動謀取利益；家風不正，對家人失管失教，大肆斂財；利用職務便利為他人在項目開發、貸款審批等方面謀利，並非法收受巨額財物，退休後仍不知止。

陳繼興嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予陳繼興開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。