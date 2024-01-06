政商勾連、對家人失管失教　廣東省原人大副主任陳繼興被開除黨籍

廣東省人大常委會原黨組成員、副主任陳繼興，涉嚴重違紀違法被開除黨籍。



據中央紀委國家監委通報，經查，陳繼興背棄初心使命，喪失黨性原則，長期政商勾連，大搞利益交換，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，長期違規接受宴請和打高爾夫球活動安排；對組織不忠誠、不老實，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，違規選拔任用幹部；利用職權或職務上的影響為親屬經營活動謀取利益；家風不正，對家人失管失教，大肆斂財；利用職務便利為他人在項目開發、貸款審批等方面謀利，並非法收受巨額財物，退休後仍不知止。

陳繼興嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予陳繼興開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。