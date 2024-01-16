深圳前公安車主公路上遭代駕狂捅十幾刀慘死　妻下跪哀求同遭割傷

近日網傳一段影片顯示，去年12月11日，深圳一名男車主被代駕平台「e代駕」司機連捅十餘刀，當場身亡。內媒證實事件，報道指死者曾任公安，死者妻子目睹全程，整個行兇過程持續三到五分鐘時間，死者被連捅了十幾刀，即使妻子下跪哀求也無法阻止疑兇施暴。



內媒《大皖新聞》報道，被害人妻子詹女士描述，事發當晚，丈夫張先生和朋友聚餐，因為喝了酒，所以聚會結束後，他通過e代駕平台找了一名代駕，然後開著車，接上詹女士準備一起回家。

詹女士說：「回家有兩條路，司機問走哪一條，我老公當時沒怎麼應他，就覺得司機想走哪一條都行。」

因行車路線起爭執

代駕司機選擇了走寶安大道，但走了十多分鐘後，因為一路上紅綠燈比較多，司機開始抱怨。詹女士說：「我老公回應他，這條路是你自己選的，兩個人就因為道路選擇的問題發生了口角。」沒想到發生口角後，司機開始加速，將車停在主幹道邊，接著下車。

詹女士描述：「司機出來後，來打開駕駛位後面的門，我老公也從車裏出來，司機從口袋裏拿出一把折疊刀，對著我老公身上就捅，並把我老公推進車後座底下持續不停地捅。」

死者妻子下跪哀求

詹女士說，當時她也嚇壞了，趕緊去拉司機，但是男女力量懸殊，她拉不動，手也被刀子割傷。詹女士無奈之下，還下跪哀求不要再捅了，「他根本不聽，繼續補刀，對著我老公胸口、腹部，一起捅了十幾刀」。

詹女士形容：「整個行兇過程持續了三到五分鐘時間，他停手後，還把我老公身體拉下車，自己上車，可能想劫車逃逸，但因為無法啟動，他又下車了，且冷漠地回頭看了我們一眼後逃離現場。」

事發現場。（《大皖新聞》）

死者曾任公安一年多

詹女士報警後，警方很快趕到現場，將代駕司機拘捕，卻告知張先生已經身亡。詹女士稱：「我老公是福建警察學院畢業的，也參加過一年多公安工作，是在毫無防備的情況下，才會被刺當場身亡，下手太狠了，兇殘至極啊。」

詹女士又稱，丈夫是家中支柱，留下兩個年幼的孩子和一對年邁的父母，出事之後，一家人陷入巨大的悲痛之中。

詹女士表示，據e代駕平台資料，涉事司機已通過人臉識別，擁有十年駕齡，評分4.3分。詹女士指，「司機帶刀上崗，嚴重危害社會公共安全，平台作為管理人，要承擔責任」。

詹女士透露，經過警方介入，代駕平台總部與家屬有過兩次協商，但對於家屬提出的方案，平台並未明確回覆。

e代駕客服表示，對於此事不方便透露詳情，目前警方正在調查中，平台也會盡全力配合警方調查。

據《南方都市報》報道，涉事代駕司機已被刑事拘留，目前已被檢察院批准逮捕。