千萬網紅小娜娜團隊內訌致死 竟因彈煙灰起衝突 狂斬腦袋10多刀
撰文：ETtoday
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內地坐擁千萬粉絲的網紅小娜娜團隊出現惡性內鬥！
她30歲的徒弟劉野不幸身亡，與其爆發衝突的是同團隊成員大拓。
1月8日，趙本山弟子蔡小樓在直播中提及此事，透露了兩人打架的原因。
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他指出，兩人因為「彈煙灰」起衝突，最後2人約架，劉野被對方「狂砍腦袋十幾刀」慘死。
在某短片平台，「劉野」的帳號擁有27.5萬粉絲，該帳號於2023年12月31日更新了最後一條影片，影片中的「劉野」在煙火下祝福大家2024年新年快樂。
在這條影片的留言區，眾多網友留言為「劉野」的離去感到惋惜。
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1月8日，趙本山第8號弟子蔡小樓在直播中提及此事，透露了兩人打架的原因。
他表示，當時大拓和劉野作為團隊成員一同參加團隊聯歡會，兩人恰好被安排坐在一起，當時大拓在「彈煙灰」的時候，不知是有意無意弄到了劉野的衣服上，使他褲子燒破了一個洞，矛盾爆發。
蔡小樓稱，劉野褲子被燒了一個洞，內心自然很氣憤，因此出言數落了大拓兩句，但大拓卻沒有表示任何歉意，還態度囂張地說「彈煙灰咋地？」。
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他說，晚會結束後，兩人便各自回到寢室，本以為這件事就這樣不了了之，沒想到兩人回到寢室之後又打電話繼續爭執，一言不合之下便決定在樓下約架。
蔡小樓表示，大拓明顯是有準備，直接把刀揣在了身上，在打鬥過程中，氣急敗壞的大拓直接朝著劉野腦袋砍去，連砍了數十刀，下手相當兇狠。
他還透露，劉野的老婆都哭不出聲了。
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