習近平：中國特色金融發展之路　與西方金融模式有本質區別

周二（16日）上午，省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班，在中央黨校（國家行政學院）開班。中共總書記、國家主席習近平在開班式上強調，中國特色金融發展之路既遵循現代金融發展的客觀規律，更具有適合中國國情的鮮明特色，與西方金融模式有本質區別，要堅定自信，在實踐中繼續探索完善，使這條路越走越寬廣。



習近平強調，金融強國應當擁有強大的貨幣、強大的中央銀行、強大的金融機構、強大的國際金融中心、強大的金融監管、強大的金融人才隊伍。建設金融強國需要長期努力，久久為功。必須加快構建中國特色現代金融體系，建立健全科學穩健的金融調控體系、結構合理的金融市場體系、分工協作的金融機構體系、完備有效的金融監管體系、多樣化專業性的金融產品和服務體系、自主可控安全高效的金融基礎設施體系。

習近平強調，金融強國應當擁有強大的國際金融中心。（視覺中國）

習近平指出，要着力防範化解金融風險特別是系統性風險。金融監管要「長牙帶刺」、有棱有角，關鍵在於金融監管部門和行業主管部門要明確責任，加強協作配合。風險處置過程中要堅決懲治腐敗，嚴防道德風險。金融監管是系統工程，金融管理部門和宏觀調控部門、行業主管部門、司法機關、紀檢監察機關等都有相應職責，要加強監管協同，健全權責一致的風險處置責任機制。嚴厲打擊金融犯罪。

習近平強調，各級領導幹部要增強金融思維和金融工作能力，堅持經濟和金融一盤棋思想，認真落實中央金融工作會議的各項決策部署，統籌推進經濟和金融高質量發展，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。