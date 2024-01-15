習近平《求是》刊文：反對「台獨」分裂行徑　推進祖國完全統一

《新華社》報道，1月16日出版的第2期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《完整、準確、全面貫徹落實關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想》。



文章強調，統一戰線是黨的總路線總政策的重要組成部分，在中國革命、建設、改革不同歷史時期發揮了重要作用。黨的十八大以來，黨統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，從治國理政的戰略高度對統戰工作作出全面部署，推動統戰工作取得歷史性成就，統一戰線呈現出團結、奮進、開拓、活躍的良好局面。

文章指出，新時代統戰工作取得的最大成果，就是在實踐中形成了關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想，就加強和改進統戰工作提出了一系列新理念新思想新戰略。概括起來有以下12個方面：

第一，必須充分發揮統一戰線的重要法寶作用。統一戰線是黨克敵制勝、執政興國的重要法寶，是團結海內外全體中華兒女實現中華民族偉大復興的重要法寶，必須長期堅持。現在，統戰工作不是過時了、不重要了，而是更重要了。

第二，必須解決好人心和力量問題。人心向背、力量對比是決定黨和人民事業成敗的關鍵，是最大的政治。統戰工作的本質要求是大團結大聯合，解決的就是人心和力量問題。

第三，必須正確處理一致性和多樣性關系。關鍵是要堅持求同存異，發揚「團結－批評－團結」的優良傳統，在尊重多樣性中尋求一致性，找到最大公約數、畫出最大同心圓。

第四，必須堅持好發展好完善好中國新型政黨制度。統一戰線必須堅持中國共產黨領導，同時推動多黨合作展現新氣象、思想共識取得新提高、履職盡責展現新作為。

第五，必須以鑄牢中華民族共同體意識為黨的民族工作主線。中華民族共同體意識是民族團結之本。要堅定不移走中國特色解決民族問題的正確道路，推動各民族堅定對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的高度認同，引導各族群眾牢固樹立休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共的共同體理念。

第六，必須堅持中國宗教中國化方向。全面貫徹新時代黨的宗教工作理論和方針政策，積極引導宗教與社會主義社會相適應。

第七，必須做好黨外知識分子和新的社會階層人士統戰工作。做好黨外知識分子工作，充分尊重是前提，加強引導是關鍵，發揮作用是目的。新的社會階層人士是中國特色社會主義事業的建設者，要把他們組織起來，加強引導、發揮作用。

第八，必須促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長是重大經濟問題，也是重大政治問題。要深入開展理想信念教育，推動構建親清政商關系，促進民營經濟高質量發展，引導非公有制經濟人士做合格的中國特色社會主義事業建設者。

第九，必須發揮港澳台和海外統戰工作爭取人心的作用。發展壯大愛國愛港、愛國愛澳力量，維護香港、澳門長期繁榮穩定，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，發展壯大台灣愛國統一力量，反對「台獨」分裂行徑，推進祖國完全統一。圍繞凝心聚力同圓共享中國夢的主題，積極引導海外僑胞和歸僑僑眷致力於祖國現代化建設與和平統一大業。

第十，必須加強黨外代表人士隊伍建設。要加強培養、提高素質，科學使用、發揮作用，著力培養一批同我們黨親密合作的黨外代表人士。

第十一，必須把握做好統戰工作的規律。要加強同黨外人士的團結聯係，堅持尊重、維護、照顧同盟者利益的原則，待之以誠、動之以情、曉之以理、助之以實，為黨交一大批肝膽相照的黨外朋友。

第十二，必須加強黨對統戰工作的全面領導。統一戰線是黨領導的統一戰線，要確保黨對統戰工作全面領導。統戰工作是全黨的工作，必須全黨重視、大家共同來做，構建黨委統一領導、統戰部門牽頭協調、有關方面各負其責的大統戰工作格局。

文章強調，關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想，是黨的統一戰線百年發展史的智慧結晶，是新時代統戰工作的根本指針，全黨必須完整、準確、全面貫徹落實。