老虎凳、灌水、重物扯下體　財新揭8新疆警刑求疑犯致死報道被刪

內媒《財新》13日發布專題報道《嫌疑人孫任澤之死》，揭露8名新疆警員在2018年以酷刑逼供一名30歲的男疑犯近一周，致其死亡，涉案的8名警員以故意傷害罪分別判處3年到13年有期徒刑。該報道其後被刪除，文章在內地也被全網封殺。



報道根據被告在法庭的陳述，詳細描述了諸多令人毛骨悚然的刑訊逼供細節。涉案警員在辦案中心、看守所審訊孫任澤時，採取了讓孫任澤正背、反背鐵製審訊椅（俗稱「老虎凳」）、毆打、毛巾敷面澆水、生殖器吊重物、懸吊、抹芥末、PVC塑膠管毆打、老式電話搖把子電擊等刑訊逼供手段。



內媒《財新》13日發布專題報道《嫌疑人孫任澤之死》，該報道其後被刪除。（財新網站截圖）

該長篇報道《嫌疑人孫任澤之死》記錄了疑犯孫任澤在2018年遭新疆警員刑訊逼供致死、其母為討要說法歷時四年奔走的過程，以至2022年涉案警員被刑事拘留乃至2023年被判決的全程。

為將地產商涉惡團夥案「辦成鐵案」刑訊逼供

根據該報道，死者孫任澤（終年30歲）生前往來的大多是成分比較複雜的社會人，前些年也曾幾次犯事入獄。在2015年時，孫任澤為了幫商人討債，曾與他人將一名欠債人弄到一家賓館看管起來，期間欠債人墮樓身亡，之後孫任澤被判緩刑。

至2018年全國性的掃黑除惡專項鬥爭開始後，當年3月伊犁州警方成立趙祥涉惡團夥案專案組，欲將當地知名地產商趙祥涉惡團夥一案「辦成鐵案」，但是案件偵查一直未有實質性突破。

孫任澤為趙祥的手下，而孫任澤在2015年時又曾涉及欠債人墮樓身亡一案，於是涉案8名被告對孫任澤刑訊逼供，籍此「證實」趙祥參與欠債人墮樓案，其黑社會「命案」這一條指標即可達到。

一審休庭後，孫任澤的母親任亭亭帶著兒媳、孫女在街邊焚燒紙錢，告慰兒子的在天之靈。（財新網站截圖）

在9月23日起，孫任澤在伊犁州公安局交警支隊辦案中心遭8名被告刑訊逼供，其後孫任澤被轉移至伊犁州霍城縣看守所。9⽉27⽇凌晨，孫任澤在該處接受長達七個多⼩時刑訊逼供後昏迷，之後輾轉多家醫院的深切治療部治療。11⽉9⽇，⼀直未能醒來的孫任澤不治身亡。

老虎凳、毛巾敷面澆水、重物扯下體

報道根據被告在法庭的陳述，詳細描述了諸多令人毛骨悚然的刑訊逼供細節。據多名被告人當庭陳述，在審訊中，他們或讓孫任澤正背、反背鐵製審訊椅（俗稱「老虎凳」），每次背40多分鐘；或抽掉鐵架床下鋪床板，將僅穿短褲的孫任澤雙⼿、雙腳分別捆綁鐵架床前後兩頭，使其⾚裸的身體承重在鐵格擋上，並將啞鈴放在肚子上，增加孫任澤腰部的難受程度；或將孫任澤懸空吊起，用毛巾敷臉澆水。

幾乎所有被告都指稱，年齡最小、首次參加刑偵專案組的劉獻永，在八名被告中表現最興奮、最積極，逼供手段也最變態。他們說，審訊中，劉獻永或用膠帶拔孫任澤的腿毛，或將裝滿水的可樂瓶懸掛在孫任澤的生殖器上，或戴著塑膠手套捏生殖器。而拔陰毛、毛巾敷面澆水、直接水澆面部，大都是劉獻永所為。

庭審中，劉獻永承認上述行為，表示「我想侮辱孫任澤的人格，摧毀他的心理防線」。

2018年9月，8名被告從羈押地伊犁州察布查爾錫伯族自治縣看守所將孫任澤提出，帶到伊犁州公安局交警大隊辦案中心地下一層，其後採用「老虎凳」、捆綁、水澆等手段，連續審訊近一周。（財新網站截圖）

看守所副所長為求自保秘密錄影成鐵證

8名被告在虐待孫任澤時，因孫任澤哀號聲過大，怕被人知道，曾多次轉換地點，到最後一個看守所即霍城縣看守所時，還特別要求關掉囚房的閉路電視，以免留下證據。但霍城縣看守所副所長為求自保，秘密錄影，錄下部分施虐過程，才成為令8名被告遭到判刑的鐵證。

閉路電視影片顯示，從9月26日當日下午4點到11點半，長達七個多小時的時間內，孫任澤被毛巾敷面澆水、或直接澆水十幾次，其中長達16分鐘和15分鐘的有兩次。其餘時間每次懸吊20多分鐘。

報道指，孫任澤出事後，當地警方先是提出民事補償方案，但「前提是家屬認可警方沒有任何過錯」，接着又以鑑定費問題、孫任澤患有癲癇等問題做文章，後來眼看紙包不住火，又通過偽造證據、串供等方式對檢察院進行干擾。

2018年9月27日淩晨，孫任澤在霍城縣看守所審訊室接受長達近8小時的連續審訊後，倒地昏迷。孫任澤曾被送至霍城縣ICU重症監護室急救。（財新網站截圖）

涉案的8名被告在去年一審以故意傷害罪分別判處3年到13年有期徒刑，其中五名被告提出上訴，目前在伊犁州中級法院二審中。