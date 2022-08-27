四川威遠原公安局長歷年春節接受「上供」　有企業主以40萬元拜年

四川內江市威遠縣政府原副縣長，縣公安局原黨委書記、局長胡小虎，從業即從警，在30餘年裏率隊破獲過多宗上級公安督辦案件。

然而，他也因貪腐身陷囹圄。據四川省紀監委近日披露，他多年來春節接受「上供」，有企業主每年春節送上40萬元（人民幣．下同）「拜年費」給他。



據內地《澎湃新聞》報道，胡小虎，男，1967年2月生，上世紀80年代畢業於西南政法學院法律專業，他曾任內江市公安局刑警支隊副支隊長，國內安全保衛支隊支隊長，威遠縣政府副縣長，縣公安局黨委書記、局長等職。

報道稱，四川省紀檢委披露，2014年胡小虎從內江市公安局轉到地方任職，擔任威遠縣政府副縣長、縣公安局局長職務。初到威遠縣任職，胡小虎還保持着兢兢業業的工作態度，反覆告誡自己「江湖險惡」，要求自己與商人老闆們接觸一定要「坦坦蕩蕩」、「小心翼翼」。他回憶，當時看到身邊一些老闆過着紙醉金迷的生活，甚至產生厭惡之情，但這種情緒很快被心中的落差感蓋過。

有企業主每年「上供」40萬「拜年」金。（示意圖／資料圖片）

胡小虎認為自己是正經大學畢業，但看着有錢的老闆，斗大的字不認識幾個，名字都寫不好，卻能夠呼風喚雨，讓他心生羨慕和嚮往。「我開始選擇性地與一些自認為可靠的老闆們加深交往，漸漸地我體會到了很久找不到的溫暖。」

2014年7月，胡小虎在檢查威遠縣某煤礦作業時，與該礦業公司老闆雷某結識，此後便經常和雷某一起聚餐吃飯、喝茶聊天。隨着在一起吃吃喝喝的次數增多，雙方的私人關係也逐漸「牢固」。2015年春節前的一天，雷某覺得時機已成熟，給胡小虎送來40萬元「拜年費」，希望胡小虎在公司生產經營方面能夠多給予支持，並承諾以後每年春節都會送上40萬元「拜年費」。

看出了胡小虎的糾結，身邊「知心」老闆勸說，「鐵打的營盤流水的官，早為自己做打算，不要到時候位子沒了，身體垮了，家沒顧到，錢沒找到」。胡小虎聽從勸說，坦然收下了這筆錢。此後連續6年多，每年春節雷某都會給胡小虎送上40萬元「拜年費」。經查，2014年至2021年，雷某僅以拜年名義就給胡小虎送了262萬元。

胡小虎被判10年6個月刑期。（示意圖／視覺中國）

安心收錢的同時，胡小虎也多次給予雷某「特別關照」。2016年、2017年，威遠縣公安局治安管理大隊槍爆中隊在執法中，先後兩次對雷某的公司作出行政處罰，但最終都不了了之。

一筆筆「巨款」讓胡小虎對金錢的慾望攀升、膨脹，春節等節日也逐漸成為其固定接受「上供」的日子。據《「案」理說》欄目介紹，商人李某自2014年起，便雷打不動地分別於每年春節、端午、中秋為胡小虎送上「節日紅包」，幾年來共計送給胡小虎171萬元。組織裏也流傳着胡小虎春節要接受「上供」之說，從轄區內的派出所長到禁毒緝毒大隊的大隊長，再到縣公安局的副局長，總有人趁着年節給胡小虎「表示心意」。

2020年，威遠縣委原常委、縣總工會原主席李磊被留置。曾與李磊共同分管過住建系統的胡小虎四處打探，擔心被牽扯，後被其僥幸逃脫。2021年，隨着全國第一批政法隊伍教育整頓工作啟動，胡小虎未能再逃過法責。

2021年7月，胡小虎接受內江市紀監委紀律審查和監察調查。同年9月，因嚴重違反黨內紀律並構成職務違法，被開除黨籍和公職。2021年12月，因犯受賄罪，其被依法判處有期徒刑10年6個月，並處80萬元罰款。