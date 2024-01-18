天舟七號貨運飛船升空3小時後　與太空站組合體完成交會對接

昨日（17日） 晚上在海南成功發射升空的天舟七號貨運飛船，已於今日（18日）凌晨與太空站組合體完成交會對接。此次採用的3小時交會對接方案，是中國在軌驗證的新的交會對接模式。相比常規的6.5小時交會對接，該方案進一步壓縮對接時間，將太空「快遞」提升為「速運」。後續經過專家團隊評估，該模式有望代替6.5小時方案成為新的基本模式。



據中國載人航天工程辦公室消息，天舟七號貨運飛船入軌後順利完成狀態設置，於北京時間2024年1月18日1時46分，成功對接於空間站天和核心艙後向端口。交會對接完成後，天舟七號將轉入組合體飛行段。後續，神舟十七號航天員乘組將進入天舟七號貨運飛船，按計劃開展貨物轉運等相關工作。

天舟七號載有超過5.6噸的物資，由長征七號遙八運載火箭搭載，昨晚10時27分在海南文昌航天發射場發射升空，是中國載人航天工程今年首次發射任務。所運物資包括新鮮水果近90公斤，較天舟六號增加了近30公斤，將同時保障在軌的神舟十七號和後續的神舟十八號兩個乘組的食用需求。

1月17日22時27分，搭載天舟七號貨運飛船的長征七號遙八運載火箭，在文昌航天發射場點火發射，發射取得圓滿成功。（央視圖片）

從交會對接時長來看，截至目前，中國已先後在軌驗證和實施了2天、6.5小時、2小時和3小時交會對接方案，都是在技術發展的不同時期，務實選擇的最優方案。

具體而言，雖然2天交會對接方案慢，難以應對緊急情況或者滿足一些更短時間的任務需求，但在起步階段更適於採取更謹慎的方案。2小時交會對接方案雖然是目前最快的交會對接模式，但該方案對各方面保障條件要求較高，相比之下，6.5小時交會對接方案更加可靠。