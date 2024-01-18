天舟七號搭載「厭氧古菌」　中國空間站地外生態實驗探尋外星生命

1月17日晚22時27分，搭載天舟七號貨運飛船的長征七號遙八運載火箭，在文昌航天發射場點火發射。新華社報道稱，天舟七號貨運飛船與長征七號遙八運載火箭成功分離並進入預定軌道，發射取得圓滿成功。

據悉，天舟七號本次運送的物資主要包括航天員的生活物資、服裝、食品等。另外還搭載了一種叫做「厭氧古菌」的科學實驗載荷，幫助中國空間站展開地外生態系統模擬實驗。



這種「厭氧古菌」是地球最古老的生命形式之一，也是地球大氣甲烷的主要貢獻者，廣泛分佈於深海、水稻田、反芻動物的胃等厭氧環境中。

厭氧古菌隨天舟七號貨運飛船被送入中國太空站，以驗證它們在模擬火星的環境中以及宇宙輻射的極端環境下是否能夠生存，幫助人類探究是否存在外星生命這一重大謎題。

針對為何使用「厭氧古菌」進行實驗，中研院微生物研究所研究員東秀珠表示，「這類的菌，它吃的東西特別簡單，咱們人要吃澱粉、吃肉，它就一個氫氣、二氧化碳就能活，然後就變成甲烷了。」

天舟七號搭載科學實驗載荷「厭氧古菌」，探尋外星生命。（央視新聞）

清華大學地球系統科學系教授劉竹介紹，選定了厭氧的古菌衛生物後，放到裝置上上行到太空站的平台上，然後利用太空站平台暴露在宇宙輻射下的條件，加上微重力、溫度等較極端的環境，測試地球上的早期生命是否能在此環境下存活。

據悉，美國好奇號火星探測器自2012年登陸火星以來，已多次偵測到不明原因的甲烷訊號，科學家推測這些甲烷有可能是外星生物代謝的產物，或可能是火星或土衛二上最有可能存在的潛在生命形式之一。

天舟七號搭載科學實驗載荷「厭氧古菌」，探尋外星生命。（央視新聞）

但如何探明產甲烷菌的存在，科學家曾設想在火星進行地外生命訊號的原位探測，不過時間和經濟成本十分高昂，且儀器設備以目前人類技術來說，精度不足以支撐原位探測中對甲烷訊號的生物來源的鑑別。

因此，本次天舟七號搭載的實驗就是為了從反向的角度驗證，若產甲烷菌能在此類環境下存活，並且能夠產生甲烷很好地生長，那麼就能論證地球上的原始的生命是可以在地外環境生存甚至是生長的。劉竹表示，「它也可以給我們一個很大的啟示，火星上發現的甲烷有可能是生命來源的話，那麼這個生命就有可能跟地球上的生命是有同源性的。」