國家移民管理局：去年台胞來陸人數快速恢復　較前年增7.4倍

國家移民管理局周四（18日）召開新聞發布會，會上介紹，受出入境改革創新措施推動，2023年內地與港澳間往來人數穩步回升，台胞來大陸人數更快速恢復，較2022年上漲7.4倍。



當局指2023年以來，國家移民管理局認真貫徹落實黨中央決策部署，充分發揮出入境管理職能作用，實施制度型開放舉措，服務促進內地與港澳人員交流交往，積極服務兩岸融合發展。在內地與港澳人員往來方面，受出入境改革創新措施推動，2023年內地與港澳間往來人數穩步回升，內地赴港澳以旅遊人員為主，同時呈現出目的多樣化、人群多元化趨勢，人才、技術等要素高效便捷流動，為內地和港澳經濟快速復甦注入活力動能。隨著口岸快捷通關，「港車北上」、「澳車北上」等政策的落地實施，從廣東省口岸入境的港澳居民人數明顯增多，佔入境總人數的九成以上，充分體現了粵港澳大灣區及前海深港合作區、橫琴粵澳深度合作區等國家重大戰略的加速發展。

兩岸人員往來方面，台胞來大陸人數快速恢復，較2022年上漲7.4倍。為深入貫徹落實《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，該局推出10項出入境政策措施於今年正式實施，實施首日在福建高校任教的台胞就已經獲發定居證。政策實施十餘天時間，已經有600餘名台胞享受到來往大陸通行證件「網上辦」、「口岸辦」等便利措施，1萬餘人次台胞通過福建口岸快捷通道順暢通關。下一步，當局將充分發揮職能優勢，持續創新出入境管理服務，促進港澳更好融入國家發展大局，助力兩岸各領域融合發展。