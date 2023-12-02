官媒詳解「五星卡」五大用途　國家移民管理局：舊版證件還能用

被稱為「五星卡」的新版中華人民共和國外國人永久居留身份證昨日（1日）正式簽發啟用，首日共有50名取得在華永久居留資格的外國人領取到。據央視今日（2日）介紹，「五星卡」可以在社會公共服務領域、政務服務領域和互聯網服務領域需要證明個人身份時單獨使用，無須再出示其外國護照。至於前版外國人永久居留身份證，國家移民管理局指，在有效期內仍可繼續使用。



據報道，「五星卡」作為外國人在中國內地工作和居住的法定證件，主要用途包括五個方面。一是持證人可憑「五星卡」和有效護照多次出入境，無需另外辦理簽證或居留證件等手續；二是在國內乘坐飛機、火車、輪船等交通工具，可憑「五星卡」購票、查驗、乘車乘機；三是在國內旅店住宿，可憑「五星卡」辦理有關入住手續；四是辦理銀行、保險、證券和期貨等金融業務，辦理通信、稅收、財產登記、訴訟等社會事務時，「五星卡」可作為合法身份憑證；五是在全面實現線下應用的基礎上，主要互聯網平台應用軟件和「國家政務服務平台」、「鐵路12306」、「交管12123」、「個人所得稅」等社會公共服務、政務服務領域應用軟件已將「五星卡」納入認可使用的證件類型。

國家移民管理局外國人管理司司長毛旭表示，前版外國人永久居留身份證在有效期內仍可繼續使用。持證人也可根據個人需要，適時向常住地出入境管理機構申請換發「五星卡」，換發的「五星卡」將加注原永居證號碼，保證身份證件的關聯一致和銜接應用。

據早前報道，由於加入了體現國家標識的五星元素，該證被稱為「五星卡」；啟用首日，北京、天津、上海、廣東等地公安機關出入境辦證窗口，都可見不少永久居留外國人咨詢申請換發。

而領取到首批「五星卡」的外國人來自美國、德國、英國、法國、俄羅斯、瑞典、新加坡、韓國等20多個國家，他們均在經濟、教育、科技、文化、衛生等多個領域為中國經濟社會發展作出突出貢獻，當中包括中國政府友誼獎獲得者，在華長期任職工作的外籍高層次管理和專業技術人員，在重點院校、科研機構長期從事教學科研的外籍教授學者等。