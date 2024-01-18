讓小馬可斯多讀書惹菲方不滿　外交部：挑釁台灣問題，中方必回擊

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.），將賴清德稱為下屆「台灣總統」一事持續發酵。在北京，繼建議小馬可斯多讀讀書後，外交部發言人毛寧在周四（18日）的例行記者會上再表示，「任何人在台灣問題上挑釁，中方都絕不接受。」



毛寧表示，任何人在台灣問題上挑釁，中方都絕不接受。（Reuters）

毛寧說，台灣問題是中國核心利益中的核心，牽動14億中國人民的感情，菲方言論嚴重違反一個中國原則和中菲建交公報，嚴重違背菲方對中方所做的政治承諾，粗暴干涉中國內政。中方表明嚴正立場是完全正當和必要的，一個中國原則是紅線也是底線，任何人在台灣問題上挑釁，中方都絕不接受，必將堅決回擊。

毛寧稱，「我們敦促菲方切實遵守中菲建交公報精神，恪守一個中國原則，停止在涉台問題上的錯誤言行。」

小馬可斯。（Reuters）

周一（15日），小馬可斯發賀文慶祝在2024台灣大選中勝出的民進黨總統候選人賴清德，並罕見以下屆「台灣總統」稱呼。對此，毛寧在翌日（16日）舉行的外交部例行記者會中表示，小馬可斯的言論嚴重違反一中原則，並建議他「多讀讀書」，正確了解台灣問題的來龍去脈。

其後，菲律賓外交部就發表聲明表示，小馬可斯對賴清德表示祝賀的訊息，是他感謝台灣接待海外菲律賓工人，以及成功進行民主程序的方式，菲律賓重申其一個中國政策不變。而菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）則於周三（17日）指責，毛寧的說法低級，侮辱了小馬可斯和菲律賓。