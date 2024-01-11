台灣大選｜拜登擬派團選後訪台　外交部：向台獨勢力發出錯誤信號

今屆台灣大選將於1月13日舉行，外媒最新披露，美國總統拜登（Joe Biden）有意在台灣選後派遣非正式代表團訪台。外交部11日重申，堅決反對美台開展任何形式的官方往來，呼籲美國政府停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，亦不得以任何形式介入台灣選舉。



在外媒披露美國有意在台大選後遣非正式代表團訪台的稍早，美方10日亦稱「反對任何干涉台灣選舉的行動」。



《財聯社》報道，外交部發言人毛寧11日主持例行記者會，針對美國有意在台大選後遣非正式代表團訪台，以及美方稍早發表「反對任何干涉台灣選舉的行動」說法，重申世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，美方應當切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，慎重妥善處理涉台問題。

賴清德過去自詡「務實台獨工作者」，再於辯論會上新釋「台獨定義」。（TVBS Youtube直播截圖）

毛寧向美方正告，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，不得以任何形式介入台灣選舉，避免給中美關係和台海和平穩定造成嚴重損害。

至於各界關注介入選舉的話題，毛寧表示，台灣問題是中國的內政，台灣地區選舉是中國的地方事務，不容任何外部干涉，並指責美方公然對台灣選舉說三道四，中方表示強烈不滿和堅決反對。