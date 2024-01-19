女星鄭爽再被凍結千萬股權　其中一公司股東為前夫張恒

內地知名女演員鄭爽自2021年1月起因捲入多重風波，演藝活動遭到中止。近日，鄭爽新增兩則股權凍結信息，被凍結的股權涉及千萬元（人民幣．下同）。



新增的兩則股權凍結信息，股權被執行企業分別為上海鯨谷座人工智能科技有限公司、上海艾藝信息技術有限公司，凍結股權數額分別為1360萬元、125萬元，凍結期限自2024年1月16日至2027年1月15日，執行法院均為上海市松江區人民法院。此前，鄭爽所持兩家公司股權已多次被凍結。

鄭爽與張恒。（微博）

天眼查顯示，鄭爽分別持有上述兩公司68%、20%的股份，認繳出資額為1360萬元、125萬元，值得一提的是，上海鯨谷座人工智能科技有限公司另一位股東為鄭爽前夫張恒。

今年32歲的鄭爽是遼寧瀋陽人，2009年出道，憑藉個人首部電視劇《一起來看流星雨》一炮而紅，其他代表作品有《古劍奇譚》、《微微一笑很傾城》等。

但她2021年1月起捲入多重風波，先是被曝與張恒在美國以代孕方式生育一兒一女，隨後又棄養；4月再被曝出涉嫌簽訂「陰陽合同」、拆分收入獲取「天價片酬」、偷逃稅等違法犯罪行為。這導致她演藝事業遭到重挫，被全面封殺。

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鄭爽又遭海寧某影視投資有限公司告上法庭，要求賠償。去年9月，上海市松江區人民法院發布的典型案例中，公告判決結果：鄭爽被判退還服務費3050萬元及利息，並賠償6000萬元。

鄭爽曾辯稱，合約已經因履行完畢及上海鄭爽影視文化工作室註銷而權利義務終止，涉案的電視劇製作完成後未能上映亦非自己原因造成，且自己並非「劣跡失德藝人」，海寧公司無權依據「媒體審判」所形成的錯誤事實主張其違約責任，故不同意原告的全部訴訟請求。

鄭爽並提起上訴，上海市第一中級人民法院於去年7月作出二審判決，駁回上訴，維持原判。據風險資訊顯示，此前鄭爽及兩工作室已因上述案件被強制執行約1.28億元。