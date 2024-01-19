保護記者協會：2023年中國44名記者遭監禁　屬全球之冠

周四（19日），非政府組織「保護記者協會」（Committee to Protect Journalists，CPJ）發布年度調查，顯示2023年在中國被監禁的記者達44名，再次居全球榜首。



報告指出，被中國監禁的44名記者中，有19人是來自新疆的維吾爾族，而五分三涉及記者拘禁的新增案件，都是被指控從事間諜活動、煽動分離主義或顛覆國家政權。

報道引述CPJ執行長金斯柏格（Jodie Ginsberg）指出，被中國監禁的記者中，差不多半數是維吾爾人，又因中國的訊息不透明，這個數字很可能被低估。

中國駐美大使館則表示，中國政府依法保護新聞自由，充分發揮媒體和公民的輿論監督作用，批評美國部分人打着新聞和言論自由的旗號，肆意抹黑和攻擊中國，這本身就是在散佈虛假信息，是對真正自由和民主的踐踏。

CPJ成立於1981年，總部位於美國紐約，在13個國家設有辦公室，其主要工作是推動全球新聞自由及捍衛記者的權利，還主持評選年度國際新聞自由獎。董事會成員與高級顧問包括美國有線電視新聞網（CNN）記者艾曼普（Christiane Amanpour）；諾貝爾和平獎得主、菲律賓記者雷薩（Maria Ressa）；美國哥倫比亞廣播公司（CBS）記者丹拉瑟（Dan Rather）等。

根據CPJ官網，組織的資金完全來自個人、公司和基金會的捐款。CPJ不接受政府資助。