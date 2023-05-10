台灣中天新聞勝訴　遭不予換照關台880天　法院今判決撤銷處分

台灣中天新聞台2020年前申請換發衛星廣播頻道執照，被台灣國家通訊傳播委員會（NCC）決議不予換照，退出有線電視第52台頻道。



中天提行政訴訟救濟，請求法院撤銷處分並准予換照，再向NCC求償79億餘元，台北高等行政法院今撤銷處分，應依判決意旨做出適當之處分，全案可上訴。前NCC委員翁曉玲認為，台北高等行政法院的判決是遲來的正義，雖已慢了兩年多，總比正義永遠不到要好，她也認為NCC應該立即恢復中天執照並准予上架重回有線電視。



台灣通訊傳播委員會（NCC）2020年10月26日針對中天新聞台換照舉辦聽證會，大批台灣民眾來到NCC前抗議，表態力挺中天到底。（資料圖片）

被台灣社會認為是「親中」、「親國民黨」的中天新聞台，2020年6月8日申請換發執照，但NCC認為中天持有執照期間出現大量申訴，被處分25件違規案，內部控管與自律機制運作失靈，無法維護新聞專業，且無法避免大股東直接和間接干預新聞；NCC主委陳耀祥當時更稱，「旺中集團董事長蔡衍明直接、間接介入新聞台」。

NCC指出，聽證會證實中天新聞受到不當介入，且2014年換照時已予以警示並附加條款，但中天仍無法有效改善，難以相信中天能改正過往違規情事；7位委員2020年11月18日一致決議不予換照，中天同年12月11日執照到期，12月12日退出52台。

同屬旺旺中時媒體集團的《中時電子報》則指出，2020年6月8日中天新聞台提交換照營運計劃書，向NCC申請換照，不料，NCC用突襲性方式，20天前才通知將舉行聽證，而且中天在聽證會召開前曾經3次聲請閱卷，然而除中天自己提出的資料外，NCC一律拒絕閱卷，導致當事人武器不平等。

中天關台3年今勝訴 法院今判決撤銷處分

中天新聞台換照訴訟案，2020年11月26日通傳會（NCC）處分不換照後，12月2日中天提行政訴訟，歷經2年多的審理，台北高等行政法院2023年5月10日判決，將NCC不予換照的處分撤銷，中天勝訴，全案仍可上訴。

換照案訴訟，中天提出的聲明共有3項，請求法院判決原處分撤銷，及NCC應作成准予換發中天新聞台執照（2020年12月12日起至2026年12月11日）之行政處分，及NCC應給付中天79億5369萬9980元（新台幣）。

中天律師主張，NCC以嚴苛的標準行事，在NCC審查換照的聽證會程序違法，侵害言論自由，且聽證程序違反正當法律程序原則，這個違法瑕疵無從補正，NCC不予換照處分應予撤銷。