內地出手整治天價彩禮　禁止藉婚索財：這三種情況下可以取回彩禮

中國因高價彩禮（聘金）引發許多爭議，更有不少年輕人因此不敢結婚。為整治這項陋習，最高人民法院12月11日發布「關於審理涉彩禮糾紛案件適用法律問題的規定」，明確禁止藉婚姻索取財物，並將於今年（2024年）2月1日實施。



該規定並提出，一方以聘金為名、藉婚姻索取財物，另一方請求返還，法院應予支持。對於已給付的聘金，也明確三類情況可要求返還，包括未辦理結婚登記、已辦理結婚登記但未共同生活，及聘金給付導致給付人生活困難等。



少女被指以彩禮「賣」女。（網上圖片）

近年不時傳出新人結婚時，女方家長要求高額聘金，因而引發紛爭。新華社報道，某縣村民稱，兩、三年前聘金一般是十多萬元（人民幣，下同），如今不少是20萬元起跳。

早前，在山西太原工作的男子郭曉（化名）便因高彩禮而退婚後，拿16.8萬元（人民幣．下同）辭職旅行，在不到半年內走了40多個城市。他直言，與其欠一屁股債，不如出去看看，許多網民夠表示支持。

郭曉辭職後背著行囊便出發旅行。（上游新聞）

央視新聞指出，聘金作為中國婚嫁領域的傳統習俗，但近年來聘金數額持續走高，糾紛案件數量上升，甚至出現因聘金返還問題引發的刑事案件。

11月11日，四川涼山發生一起兇案，父子兩人持刀在麻將館內追砍一男一女，致2人死亡，起因疑似女方悔婚後拒退聘禮。12日，寧南縣城關派出所工作人員表示，兩名行兇者當場被警方控制，犯案原因尚在進一步調查中。

不堪高昂彩禮退婚辭職遊40城 內地男：寧欠一屁股債不如出去看看

針對因為彩禮引發的紛爭，官方多次發聲希望能整治這種亂象。最高人民法院近日草擬前述「規定」，禁止藉婚姻索取財物。「規定」明確三類情形給付的財物，不屬彩禮：一、婚約一方在節日、生日等有特殊紀念意義時點給付的價值不大的禮物、禮金；二、婚約一方為表達或者增進感情的消費性支出；三、其他價值不大的財物。

對於已給付的聘金，也明確三類情況可要求返還，包括未辦理結婚登記、已辦理結婚登記但未共同生活，及聘金給付導致給付人生活困難等。

2020年9月26日，河南省商丘市夏邑縣第三屆零彩禮集體婚禮現場。（視覺中國）

如果雙方已辦理結婚登記但共同生活時間較短，並且聘禮數額過高，又或者雙方未辦理結婚登記但已共同生活，法院可根據彩禮實際使用及嫁妝，綜合考慮聘禮數目、共同生活及孕育情況、雙方過錯等事實再結合當地習俗，確定是否歸還，以及歸還的具體比例。

民政部社會事務司司長王金華表示，民政部將持續深化婚俗改革，大力倡導簡約適度婚俗理念，繼續與相關部門一起做好高額彩禮等婚俗陋習治理，努力滿足人民群眾對美好生活的期待。