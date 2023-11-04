不堪高昂彩禮退婚辭職遊40城　內地男：寧欠一屁股債不如出去看看

不少地方仍保留結婚需出高價彩禮的習俗，早前，在山西太原工作的男子郭曉（化名）便因高彩禮而退婚後，拿16.8萬元（人民幣．下同）辭職旅行，在不到半年內走了40多個城市。他直言，與其欠一屁股債，不如出去看看。



今年35歲的郭曉從事服務行業，月入5000。以往，他一直沒結婚的想法，到了30歲以後才意識到該結婚，加上父母不斷催婚，令他覺得有愧於父母，於是在與女方相處了不到一年時就準備結婚。

郭曉與女友通過相親認識。圖非當事人。（上游新聞）

本來，他已經接受要出18.8萬的彩禮，在他的家鄉，彩禮基本都是這個價格。郭曉憶述，他自己能出16.8萬，並向好友借了兩萬。另外，其父母打算幫他在太原付房子的首期，大概三四十萬，貸款再由他來還，每月3000左右，「但今年房價一直疲軟，我們想等等再買」。

可是臨近婚期時，女友說還想要3萬的五金錢，實在是沒錢的他感到非常苦惱。他想不通，為什麼結個婚要欠一屁股的債，並表示他們家是農村的，父母在外地做點小生意，為了買房，他們已經拿出一輩子的積蓄了。5月，壓力很大下，郭曉與女友決定分手。一開始，郭曉挺難受的，「畢竟相處了八九個月，有點不甘心，覺得自己沒本事」。不過他後來又想，自己按部就班地生活，既沒偷懶也沒做壞事。於是鬱悶了一陣子後，他就想出去旅遊，「世界這麽大，我也想去看看，與其結個婚欠一屁股債，不如先去玩，不然這輩子可能就沒機會了」。

郭曉辭職後背著行囊便出發旅行。（上游新聞）

6月1日，郭曉辭職，背著行囊出發，5個月的時間，他走了40多個城市，一共花了3萬多元，與原本十多萬的彩禮相比，這個數字要差得遠。他表示，自己旅遊沒有什麼計劃，想到哪去哪，想待幾天就待幾天。他花錢也比較省，住青年旅館，晚上就幾十元，交通則坐綠皮火車硬座，吃得也不多，「我一年賺個五六萬塊錢，窮遊也花不了多少，就給自己一年的時間，耽誤一年出去轉轉」。

旅途間，郭曉會在短片平台上更新行程，結果受到很多人關注，且他們並非看風景，而是被郭曉的故事吸引。在郭曉的粉絲中，男性佔了超過九成。近日，郭曉正在西藏拉薩休整，整理思緒。對於有評論說他「摳搜男」，郭曉不以為意，「我承認我窮，我摳搜，這也沒啥」。

而就未來，他表示準備回到父母身邊，他們再催婚，就接著相親。對於婚姻，郭曉還是期待有一段平平淡淡，和和睦睦，再有一個孩子的關係，但對於彩禮，他直言覺得對男生不公平，「但如果結婚我還是會給，大環境就是這樣，的確有些無奈」。