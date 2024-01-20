Google中國工程師命案　美檢方起訴丈夫謀殺　二人剛花1500萬置業

美國矽谷高級住宅區發生駭人命案，早前一度傳出的Google中國工程師夫妻雙雙陳屍公寓的案情迎來反轉。最新消息指出，27歲的陳立人（音譯，Liren Chen）涉嫌多次毆打27歲的妻子于軒一（音譯，Xuanyi Yu）致死，當地檢方已對其起訴謀殺重罪。



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據美媒最新報道指出，該宗命案最初由二人朋友報案，當地時間周二（16日）早上，其嘗試致電聯繫陳立人和于軒一，但電話並未接通。當朋友到達二人家門口時，無人回應，從房屋後面發現陳立人狀態異常，於是即刻報警。

大約上午11時，當地警方接到家庭暴力報警，趕到現場後，發現了陳立人和她的妻子于軒一。當時陳立人不肯開門，警方隔着門看到他跪坐在地一動不動，高舉雙手，目光呆滯。

其後，警方強行進到屋內將陳立人制服，並在臥室發現躺在地上的于軒一，發現她頭部受到重創，地板、牆壁和臥室門的背面有大量血跡。而陳立人的右手腫脹發紫，手臂、腿和衣服上有血跡，手臂上還有傷痕。

當地檢方已對陳立人初步提起重罪指控，原計劃當地時間周四（18日）下午開庭，但由於目前陳立人正在醫院接受治療，聆訊日期已被推遲。

于某是2014年吉林省松原市的理科高考狀元，以702分（滿分750分）成績考入清華大學。（紅星新聞）

據《世界日報》取得的指控書顯示，該罪行涉及嚴重暴力、嚴重身體傷害威脅，顯示陳立人「高度殘忍、惡毒或冷酷的行為」。但對於此前所傳的陳立人開槍打死于軒一後自殺的說法，當地警方予以否認，稱陳立人涉嫌多次毆打受害人頭部致其死亡，並非網傳的開槍後自殺。

內媒《紫牛新聞》報道指，一位陳立人和于軒一的清華校友，兼Google同事表示，案件的發生與裁員無關。

公開數據顯示，二人所住公寓由于軒一在2023年4月才購買，樓價大約200萬美元（約合1564萬港元）。

附近鄰居表示，街道平日非常寧靜，這對年輕人剛搬來時，還向鄰居發送餅乾，態度非常友善有禮貌，平日也不曾有什麽噪音或爭吵。

早前報道，根據陳某和于某的社交媒體顯示，他們二人的求學軌跡相似，大學和碩士都就讀於相同學校的相同專業。

陳某於2018年畢業於清華大學，獲得電子信息工程學位，隨後於2018-2019年在美國聖地牙哥加利福尼亞大學獲得計算機科學碩士學位。他在灣區進行了短暫的實習之後，於2020年3月加入Google，擔任軟件工程師。

于某也是2018年畢業於清華大學，獲得電子信息工程學位，隨後於2018-2019年在美國聖地牙哥加利福尼亞大學，同樣獲得計算機科學碩士學位。她畢業後先是在Amazon實習，隨後加入Amazon工作，2021年6月加入Google。